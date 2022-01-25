Фати отказался от операции. Он пропустит от 6 до 8 недель

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати выбрал консервативный способ лечения от травмы проксимального сухожилия бицепса бедра левой ноги.

19-летний футболист решил отказаться от операции, несмотря на позицию клуба.

Ожидается, что форвард пропустит от шести до восьми недель. В случае хирургического вмешательства ему бы потребовалось на восстановление от трех до четырех месяцев.

В этом сезоне Фати провел за «Барсу» 9 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

Он травмировался в кубковой игре против «Атлетика» (2:3) в прошлый четверг.

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