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Фати отказался от операции. Он пропустит от 6 до 8 недель

25 января 2022, 14:59

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати выбрал консервативный способ лечения от травмы проксимального сухожилия бицепса бедра левой ноги.

19-летний футболист решил отказаться от операции, несмотря на позицию клуба.

Ожидается, что форвард пропустит от шести до восьми недель. В случае хирургического вмешательства ему бы потребовалось на восстановление от трех до четырех месяцев.

  • В этом сезоне Фати провел за «Барсу» 9 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
  • Он травмировался в кубковой игре против «Атлетика» (2:3) в прошлый четверг.

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Фати Ансу
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