«Спартак» объявил о переходе 20-летнего форварда «Сатурна» Максимчука

Нападающий «Сатурна» Артур Максимчук стал игроком «Спартака».

Московский клуб заключил с новичком контракт до мая 2025 года.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 23 тысячи евро.

Максимчук – воспитанник «Рубина».

В его активе 3 матча за сборную России U18.

В этом сезоне ФНЛ-2 форвард забил 9 голов в 20 играх и был лучшим бомбардиром «Сатурна».

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