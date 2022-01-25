«Спартак» объявил о переходе 20-летнего форварда «Сатурна» Максимчука

Нападающий «Сатурна» Артур Максимчук стал игроком «Спартака».
Московский клуб заключил с новичком контракт до мая 2025 года.
По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 23 тысячи евро.
- Максимчук – воспитанник «Рубина».
- В его активе 3 матча за сборную России U18.
- В этом сезоне ФНЛ-2 форвард забил 9 голов в 20 играх и был лучшим бомбардиром «Сатурна».
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Источник: сайт «Спартака»