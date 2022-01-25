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    «Спартак» объявил о переходе 20-летнего форварда «Сатурна» Максимчука

    Нападающий «Сатурна» Артур Максимчук стал игроком «Спартака».

    Московский клуб заключил с новичком контракт до мая 2025 года.

    По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 23 тысячи евро.

    • Максимчук – воспитанник «Рубина».
    • В его активе 3 матча за сборную России U18.
    • В этом сезоне ФНЛ-2 форвард забил 9 голов в 20 играх и был лучшим бомбардиром «Сатурна».

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 13:09
    Комментарии11
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      Рейтинг: +13252

      Cleaner 1 час назад

      Ой!!! А Спартак опять к Лиге Европы усиливается!!!!!!!!!!...)))

      1
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      Рейтинг: +432

      Узб@гоеный 2 часа назад

      Пойдет стажёром к дельфину. Он его научит как надо нырять и забивать 2 гола в год. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11609

      Fusballer 2 часа назад

      Похоже Федун с Заремой пошли по магазам и на распродаже прикупили паренька. А что, авось пригодится.

      1
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      Рейтинг: +743

      вальтер79 2 часа назад

      еще одно усиление молодой дзюба)))))))

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      Рейтинг: +11609

      Fusballer > вальтер79 2 часа назад

      Ну, Дзюба тоже очень медленно разгонялся. Зато сейчас - герой России!

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      Рейтинг: +743

      вальтер79 > Fusballer 1 час назад

      бери выше дзюба достояние России может скоро и музей откроют в честь него))))))))))

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      Рейтинг: +11609

      Fusballer > вальтер79 1 час назад

      На Дворцовой площади!

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      Рейтинг: +743

      вальтер79 > Fusballer 1 час назад

      ))))))))))

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      Рейтинг: +10113

      ivany4 2 часа назад

      Все укладывается в заявленную концепцию.
      Осталось только работать, работать и работать.

      1
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      Рейтинг: +57142

      portero 3 часа назад

      это в Спартак 2 , раз так тихо и сумма маленькая..

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      Рейтинг: +18596

      derrik2000 3 часа назад

      В молодёжку или Спартак-2???
      Хотя, не.
      Это Ваноли талант нашёл.
      Вместе с Камоцци.
      )))

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