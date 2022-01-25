Мелкадзе будет зарабатывать в «Сочи» около 200 тысяч в год («Чемпионат»)

Стали известны условия личного контракта нападающего Георгия Мелкадзе с «Сочи».
По информации «Чемпионата», 24-летний игрок подписал контракт на 2,5 года с зарплатой в районе 200 тысяч евро за сезон.
- Мелкадзе – воспитанник «Спартака».
- В этом сезоне он поучаствовал в 4 матчах.
- Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
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Источник: «Чемпионат»