Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Мелкадзе будет зарабатывать в «Сочи» около 200 тысяч в год («Чемпионат»)

    Стали известны условия личного контракта нападающего Георгия Мелкадзе с «Сочи».

    По информации «Чемпионата», 24-летний игрок подписал контракт на 2,5 года с зарплатой в районе 200 тысяч евро за сезон.

    • Мелкадзе – воспитанник «Спартака».
    • В этом сезоне он поучаствовал в 4 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

    Смолов обвинил нового тренера «Локомотива» в неудачах клуба

    Из «Спартака» уйдет один из лучших игроков команды

    В «Барселоне» считают, что Дембеле выдумывает травмы

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:42
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22440

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Скучноватая ЗП после Спартака. (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13252

      Cleaner 2 часа назад

      И то много. Для игрока подмены...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +743

      вальтер79 2 часа назад

      ну это сущие копейки для такого топа)))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +812

      Vitaga 2 часа назад

      почти как у депутата)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57142

      portero 3 часа назад

      Сочи экономно платят, может и правильно, лучше подогнать премии за результат...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93286
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru