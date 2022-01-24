Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Экс-аналитик «Рубина» Васюхин, уволенный из-за конфликта со Слуцким, перешел в «Акрон»

    Бывший аналитик «Рубина» Никита Васюхин перешел на работу в «Акрон».

    «Я много раз слышал о Васюхине, как о самом лучшем специалисте по анализу данных в российском футболе, поэтому мы начали переговоры сразу, как только появилась такая возможность.

    Никита будет отвечать за анализ данных в клубе. Он будет взаимодействовать со мной и главным тренером в таких областях, как идентификация игроков и скаутинг, разработка системы ключевых показателей эффективности для первой команды и формирование отчетов о развитии отдельных игроков.

    В конечном итоге, мы адаптируем систему анализа и использования данных и для академии. Мы рады, что Никита стал частью нашей команды, и с нетерпением ждем начала сотрудничества», – сказал спортивный директор «Акрона» Крис Докерти.

    • Васюхина уволили из «Рубина» из-за того, что он намекнул Слуцкому, что его могут уволить в декабре.
    • Васюхин ведет блог о тактике «Блокнот» в ВК.
    • «Акрон» идет на 8-м месте в ФНЛ.

    «Зенит» накажет Азмуна за переход в «Байер»

    Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны Роналду

    На Кубке Африки команда сыграет с полевым игроком в воротах

    Источник: сайт «Акрона»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:42
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1851

      serglider 1 час назад

      Хреновый аналитик, однако))) Предсказал увольнение Слуцкого, а уволили его самого))) И вполне логично, что выперли))) Акрон... Это ФНЛ же!? Вот пусть там и оттачивает свое мастерство, а то еще пару-тройку таких "предсказаний" и вполне может составить компанию цыганам на ЖД вокзалах необъятной России...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      Vitaga 2 часа назад

      да хреновый из него аналитик... ппц нострадамус. предсказать увольнение тренера и вылететь самому) сразу понятен уровень его анализа. правильно сделали что уволили. а команда как раз избавляется от пассажиров и туповатых аналитиков. правильно делают. всё идет к лучшему.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10398

      playsh 3 часа назад

      Ну и скотинка Слуц,уже от второго избавляется.Разваливает команду,жалко Казанцев...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93239
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68597
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru