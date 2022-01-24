Экс-аналитик «Рубина» Васюхин, уволенный из-за конфликта со Слуцким, перешел в «Акрон»

Хреновый аналитик, однако))) Предсказал увольнение Слуцкого, а уволили его самого))) И вполне логично, что выперли))) Акрон... Это ФНЛ же!? Вот пусть там и оттачивает свое мастерство, а то еще пару-тройку таких "предсказаний" и вполне может составить компанию цыганам на ЖД вокзалах необъятной России...
Бывший аналитик «Рубина» Никита Васюхин перешел на работу в «Акрон».
«Я много раз слышал о Васюхине, как о самом лучшем специалисте по анализу данных в российском футболе, поэтому мы начали переговоры сразу, как только появилась такая возможность.
Никита будет отвечать за анализ данных в клубе. Он будет взаимодействовать со мной и главным тренером в таких областях, как идентификация игроков и скаутинг, разработка системы ключевых показателей эффективности для первой команды и формирование отчетов о развитии отдельных игроков.
В конечном итоге, мы адаптируем систему анализа и использования данных и для академии. Мы рады, что Никита стал частью нашей команды, и с нетерпением ждем начала сотрудничества», – сказал спортивный директор «Акрона» Крис Докерти.
- Васюхина уволили из «Рубина» из-за того, что он намекнул Слуцкому, что его могут уволить в декабре.
- Васюхин ведет блог о тактике «Блокнот» в ВК.
- «Акрон» идет на 8-м месте в ФНЛ.
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