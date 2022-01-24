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  • Экс-аналитик «Рубина» Васюхин, уволенный из-за конфликта со Слуцким, перешел в «Акрон»

Экс-аналитик «Рубина» Васюхин, уволенный из-за конфликта со Слуцким, перешел в «Акрон»

24 января 2022, 18:42
3

Бывший аналитик «Рубина» Никита Васюхин перешел на работу в «Акрон».

«Я много раз слышал о Васюхине, как о самом лучшем специалисте по анализу данных в российском футболе, поэтому мы начали переговоры сразу, как только появилась такая возможность.

Никита будет отвечать за анализ данных в клубе. Он будет взаимодействовать со мной и главным тренером в таких областях, как идентификация игроков и скаутинг, разработка системы ключевых показателей эффективности для первой команды и формирование отчетов о развитии отдельных игроков.

В конечном итоге, мы адаптируем систему анализа и использования данных и для академии. Мы рады, что Никита стал частью нашей команды, и с нетерпением ждем начала сотрудничества», – сказал спортивный директор «Акрона» Крис Докерти.

  • Васюхина уволили из «Рубина» из-за того, что он намекнул Слуцкому, что его могут уволить в декабре.
  • Васюхин ведет блог о тактике «Блокнот» в ВК.
  • «Акрон» идет на 8-м месте в ФНЛ.

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Источник: сайт «Акрона»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Рубин Акрон Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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Plyash
1643040504
Ну и скотинка Слуц,уже от второго избавляется.Разваливает команду,жалко Казанцев...
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Vitaga
1643042211
да хреновый из него аналитик... ппц нострадамус. предсказать увольнение тренера и вылететь самому) сразу понятен уровень его анализа. правильно сделали что уволили. а команда как раз избавляется от пассажиров и туповатых аналитиков. правильно делают. всё идет к лучшему.
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serglider
1643045834
Хреновый аналитик, однако))) Предсказал увольнение Слуцкого, а уволили его самого))) И вполне логично, что выперли))) Акрон... Это ФНЛ же!? Вот пусть там и оттачивает свое мастерство, а то еще пару-тройку таких "предсказаний" и вполне может составить компанию цыганам на ЖД вокзалах необъятной России...
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