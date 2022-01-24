Экс-аналитик «Рубина» Васюхин, уволенный из-за конфликта со Слуцким, перешел в «Акрон»

Бывший аналитик «Рубина» Никита Васюхин перешел на работу в «Акрон».

«Я много раз слышал о Васюхине, как о самом лучшем специалисте по анализу данных в российском футболе, поэтому мы начали переговоры сразу, как только появилась такая возможность.

Никита будет отвечать за анализ данных в клубе. Он будет взаимодействовать со мной и главным тренером в таких областях, как идентификация игроков и скаутинг, разработка системы ключевых показателей эффективности для первой команды и формирование отчетов о развитии отдельных игроков.

В конечном итоге, мы адаптируем систему анализа и использования данных и для академии. Мы рады, что Никита стал частью нашей команды, и с нетерпением ждем начала сотрудничества», – сказал спортивный директор «Акрона» Крис Докерти.

Васюхина уволили из «Рубина» из-за того, что он намекнул Слуцкому, что его могут уволить в декабре.

Васюхин ведет блог о тактике «Блокнот» в ВК.

«Акрон» идет на 8-м месте в ФНЛ.

«Зенит» накажет Азмуна за переход в «Байер»

Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны Роналду

На Кубке Африки команда сыграет с полевым игроком в воротах