«Рубин» уволил аналитика Васюхина. Он намекнул Слуцкому, что его могут отправить в отставку («Инсайдлар»)

Скупать на усиление ломовицких - это уже не юмор, аналитик проанализировал правильно.
Аналитик «Рубина» Никита Васюхин покинул команду из-за конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким.
«Тренер, по своему обыкновению, подшутил над Васюхиным. Как известно, Слуцкий любит разрядить атмосферу с помощью юмора, иногда даже жeсткого. Однако Васюхин шутку не оценил и намекнул Слуцкому, что того могут уволить в декабре.
Тренера подкол задел, ещe и команда стала подтрунировать над обоими участниками склоки. Вот Васюхина и убрали пока не разгорелся настоящий конфликт.
Сейчас идут разговоры, чтобы нанять в команду бывшего журналиста Антона Михашенка, который также стал футбольным аналитиком.
Пока в клубе нет единства мнений насчет аналитика. Не все уверены, что он вообще нужен», – сообщается в телеграм-канале «Инсайдлар».
- Васюхин ведет блог о тактике «Блокнот» в ВК.
- «Рубин» идет в РПЛ 10-м.
- Слуцкий работает в клубе 2 года.
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