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    «Рубин» уволил аналитика Васюхина. Он намекнул Слуцкому, что его могут отправить в отставку («Инсайдлар»)

    Аналитик «Рубина» Никита Васюхин покинул команду из-за конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким.

    «Тренер, по своему обыкновению, подшутил над Васюхиным. Как известно, Слуцкий любит разрядить атмосферу с помощью юмора, иногда даже жeсткого. Однако Васюхин шутку не оценил и намекнул Слуцкому, что того могут уволить в декабре.

    Тренера подкол задел, ещe и команда стала подтрунировать над обоими участниками склоки. Вот Васюхина и убрали пока не разгорелся настоящий конфликт.

    Сейчас идут разговоры, чтобы нанять в команду бывшего журналиста Антона Михашенка, который также стал футбольным аналитиком.

    Пока в клубе нет единства мнений насчет аналитика. Не все уверены, что он вообще нужен», – сообщается в телеграм-канале «Инсайдлар».

    • Васюхин ведет блог о тактике «Блокнот» в ВК.
    • «Рубин» идет в РПЛ 10-м.
    • Слуцкий работает в клубе 2 года.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайдлар»

    Телеграм-канал журналистов газеты "БИЗНЕС Online" с футбольными инсайдами. Аудитория - более 5,8 тысяч подписчиков.

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    21.01.2022 09:20
    Комментарии14
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      Рейтинг: +4941

      rash1959 14 часов назад

      Скупать на усиление ломовицких - это уже не юмор, аналитик проанализировал правильно.

      1
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      Рейтинг: +13136

      Cleaner 14 часов назад

      Не нужно быть АНАЛИТИКОМ, чтобы предсказать увольнение Слуцкого. С такими результатами и такой игрой Леонида долго терпеть в Казани не станут.

      1
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      ...
      Рейтинг: +13574

      ilichkadr > Cleaner 14 часов назад

      Аналитик влез не в своё дело, отсюда и пинок под зад.

      2
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      Рейтинг: +756

      Vitaga > Cleaner 8 часов назад

      чтоб ты понимал вообще. иди занимайся своей работой - дворника

      1
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      Рейтинг: +128

      pele1981 14 часов назад

      Мутная история! Без намеков ясно, что если у Рубина результатов не будет, то Слуцкого летом заменят. И аналитиком для этого быть не обязательно!)) Если аналитик сказал, что Слуцкого уволят в декабре 2022, то Лёня должен был ему премию выписать, так как у него есть еще год, чтобы всякую хрень в Рубине творить. Или аналитик имел ввиду декабрь 2021?)))

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      Рейтинг: +13574

      ilichkadr > pele1981 14 часов назад

      Аналитик рассматривается в несколько ином ракусе.

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      Рейтинг: +128

      pele1981 > ilichkadr 12 часов назад

      В каком же?)

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      Рейтинг: +756

      Vitaga > pele1981 8 часов назад

      не уволят Слуцкого. минимум пара лет есть у него. если и тогда не будет ЛЧ - тогда могут

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      Рейтинг: +128

      pele1981 > Vitaga 7 часов назад

      Если в Европу не попадет, по результатам сезона, то вышвырнут его из Рубина)

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      Рейтинг: +756

      Vitaga > pele1981 6 часов назад

      уже сейчас ясно что не попадает Рубин в европу. понятно всем- или ты думаешь что там идиоты сидят? в руководстве команды. потом Рубину не нужна абы какая европа.нужна лига чемпионов

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      Рейтинг: +13574

      ilichkadr 14 часов назад

      "нанять в команду бывшего журналиста Антона Михашенка, который также стал футбольным аналитиком."
      Наймите Мудко на полставки. Он 24/7 будет анализировать (франшизить) всё, что от него захотят.

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      Рейтинг: +166

      Эмом 15 часов назад

      Шутка не зашло ))

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      Рейтинг: +22906

      bset 16 часов назад

      Не смог вовремя проанализировать ситуацию и прикусить язык

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      Рейтинг: +128

      pele1981 > bset 14 часов назад

      Такой вот "крутой" аналитик))

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