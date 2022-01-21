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  • «Рубин» уволил аналитика Васюхина. Он намекнул Слуцкому, что его могут отправить в отставку («Инсайдлар»)

«Рубин» уволил аналитика Васюхина. Он намекнул Слуцкому, что его могут отправить в отставку («Инсайдлар»)

21 января 2022, 09:20
12

Аналитик «Рубина» Никита Васюхин покинул команду из-за конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким.

«Тренер, по своему обыкновению, подшутил над Васюхиным. Как известно, Слуцкий любит разрядить атмосферу с помощью юмора, иногда даже жeсткого. Однако Васюхин шутку не оценил и намекнул Слуцкому, что того могут уволить в декабре.

Тренера подкол задел, ещe и команда стала подтрунировать над обоими участниками склоки. Вот Васюхина и убрали пока не разгорелся настоящий конфликт.

Сейчас идут разговоры, чтобы нанять в команду бывшего журналиста Антона Михашенка, который также стал футбольным аналитиком.

Пока в клубе нет единства мнений насчет аналитика. Не все уверены, что он вообще нужен», – сообщается в телеграм-канале «Инсайдлар».

  • Васюхин ведет блог о тактике «Блокнот» в ВК.
  • «Рубин» идет в РПЛ 10-м.
  • Слуцкий работает в клубе 2 года.

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Источник: телеграм-канал «Инсайдлар»

Телеграм-канал журналистов газеты "БИЗНЕС Online" с футбольными инсайдами. Аудитория - более 5,8 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (12)
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Эмом
1642748869
Шутка не зашло ))
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ilichkadr
1642753674
"нанять в команду бывшего журналиста Антона Михашенка, который также стал футбольным аналитиком." Наймите Мудко на полставки. Он 24/7 будет анализировать (франшизить) всё, что от него захотят.
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pele1981
1642753857
Мутная история! Без намеков ясно, что если у Рубина результатов не будет, то Слуцкого летом заменят. И аналитиком для этого быть не обязательно!)) Если аналитик сказал, что Слуцкого уволят в декабре 2022, то Лёня должен был ему премию выписать, так как у него есть еще год, чтобы всякую хрень в Рубине творить. Или аналитик имел ввиду декабрь 2021?)))
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rash1959
1642755077
Скупать на усиление ломовицких - это уже не юмор, аналитик проанализировал правильно.
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