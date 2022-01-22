«Химки», «Ахмат» и «Сочи» – претенденты на Деспотовича («СЭ»)

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович интересен другим клубам РПЛ.
29-летний футболист может перейти в «Химки», «Ахмат» или «Сочи».
Накануне серба отправили в дубль. Он покинул сбор команды в Турции и вернулся в Казань.
- Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
- Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до июня 2023-го.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
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Источник: «Спорт-Экспресс»