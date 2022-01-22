«Химки», «Ахмат» и «Сочи» – претенденты на Деспотовича («СЭ»)

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович интересен другим клубам РПЛ.

29-летний футболист может перейти в «Химки», «Ахмат» или «Сочи».

Накануне серба отправили в дубль. Он покинул сбор команды в Турции и вернулся в Казань.

Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.

Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.

Контракт игрока с клубом действует до июня 2023-го.

Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ

Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого