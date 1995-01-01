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    «Химки», «Ахмат» и «Сочи» – претенденты на Деспотовича («СЭ»)

    Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович интересен другим клубам РПЛ.

    29-летний футболист может перейти в «Химки», «Ахмат» или «Сочи».

    Накануне серба отправили в дубль. Он покинул сбор команды в Турции и вернулся в Казань.

    • Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
    • Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до июня 2023-го.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:31
    Комментарии7
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      Рейтинг: +93215

      zigbert 1 час назад

      Ну видимо не сработались со Слуцким. Похоже на нарушение дисциплинарного характера.

      1
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      Рейтинг: +6705

      Томик 4 часа назад

      Видимо в "Сочи".

      0
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      Рейтинг: +15378

      paracetamol 5 часов назад

      Деспот опустился совсем. Чтобы взбодриться, ему нужно быть подальше от идиота Слуцкера!

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      Рейтинг: +5581

      R_a_i_n 5 часов назад

      В Химках на него посмотреть любопытно.

      2
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      Рейтинг: +2592

      Enter2006 > R_a_i_n 4 часа назад

      Согласен! Иди в Химки! Вот интересная команда набирается, обязательно посмотрю матчи ))

      2
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      Рейтинг: +4179

      Блямба 5 часов назад

      В Сочи к папе...однозначно.

      7
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      Рейтинг: +2882

      Бухбух > Блямба 5 часов назад

      Это точно. Без вариантов.

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