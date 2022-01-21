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    Лисакович провел первую тренировку в «Рубине»

    Новичок «Рубина» Виталий Лисакович уже тренируется с командой на сборе в Турции.

    Пресс-служба казанского клуба выложила фото с первого занятия 23-летнего футболиста.

    • Белорус перешел из «Локомотива».
    • В составе московской команды он провел 53 матча, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.
    • Лисакович заключил с «Рубином» контракт до 2025 года.

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    Источник: твиттер «Рубина»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1356

      Parham 11 часов назад

      Гордость за своих!

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