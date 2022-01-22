Лисакович провел первую тренировку в «Рубине»

Новичок «Рубина» Виталий Лисакович уже тренируется с командой на сборе в Турции.
Пресс-служба казанского клуба выложила фото с первого занятия 23-летнего футболиста.
- Белорус перешел из «Локомотива».
- В составе московской команды он провел 53 матча, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.
- Лисакович заключил с «Рубином» контракт до 2025 года.
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Источник: твиттер «Рубина»