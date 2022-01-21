Лисакович провел первую тренировку в «Рубине»

Новичок «Рубина» Виталий Лисакович уже тренируется с командой на сборе в Турции.

Пресс-служба казанского клуба выложила фото с первого занятия 23-летнего футболиста.

Белорус перешел из «Локомотива».

В составе московской команды он провел 53 матча, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.

Лисакович заключил с «Рубином» контракт до 2025 года.

Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ

Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого