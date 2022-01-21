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    Ари: «Из российских клубов звонят, спрашивают, но конкретных предложений нет»

    Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Ари рассказал о ситуации со своим будущим.

    – Были предложения из некоторых бразильских команд, но на данный момент это небольшие клубы, поэтому тяжело сойтись на условиях.

    Дай бог будут более конкретные предложения, которые устроят все стороны.

    – Из России предложения были?

    – По России то же самое. Конкретных вариантов нет. Звонят, спрашивают, но ничего конкретного.

    – Вы давно не играете. Если зимой не найдете команду, какие дальнейшие планы?

    – Если не смогу сойтись по условиям с какой-то из команд, то у меня есть клуб «Атлетико» в Бразилии, буду играть в своей команде. Я не пропускаю тренировки. Они каждый день проходят в спортзале и на поле.

    – О завершении карьеры не думаете?

    – Нет. Но не вижу смысла соглашаться на какие-то предложения, которые не совсем устраивают. Ведь не все так просто: это переезды, сборы, расстояния.

    Если будет все хорошо, то лучше остаться в Бразилии, поддерживать форму и ждать вариантов.

    • 36-летний Ари – свободный агент.
    • Он выступал за «Краснодар» с 2013 по 2021 год.
    • В прошлом сезоне форвард забил 2 гола в 13 матчах.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    21.01.2022 15:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2568

      Enter2006 10 часов назад

      Езжай в Химки, там вроде как дом престарелых футбольных спортсменов делают, ещё поиграешь ))

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