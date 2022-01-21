Ари: «Из российских клубов звонят, спрашивают, но конкретных предложений нет»

Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Ари рассказал о ситуации со своим будущим.

– Были предложения из некоторых бразильских команд, но на данный момент это небольшие клубы, поэтому тяжело сойтись на условиях.

Дай бог будут более конкретные предложения, которые устроят все стороны.

– Из России предложения были?

– По России то же самое. Конкретных вариантов нет. Звонят, спрашивают, но ничего конкретного.

– Вы давно не играете. Если зимой не найдете команду, какие дальнейшие планы?

– Если не смогу сойтись по условиям с какой-то из команд, то у меня есть клуб «Атлетико» в Бразилии, буду играть в своей команде. Я не пропускаю тренировки. Они каждый день проходят в спортзале и на поле.

– О завершении карьеры не думаете?

– Нет. Но не вижу смысла соглашаться на какие-то предложения, которые не совсем устраивают. Ведь не все так просто: это переезды, сборы, расстояния.

Если будет все хорошо, то лучше остаться в Бразилии, поддерживать форму и ждать вариантов.

36-летний Ари – свободный агент.

Он выступал за «Краснодар» с 2013 по 2021 год.

В прошлом сезоне форвард забил 2 гола в 13 матчах.

Директор «Барселоны» призвал Дембеле покинуть клуб

Смолов сделал дубль в первом матче за «Динамо»

Сын Аленичева перешел в португальский клуб