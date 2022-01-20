Дембеле не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Атлетиком»

«Барселона» опубликовала заявку на матч 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком».

В состав не попал нападающий Усман Дембеле, который отказывается продлевать контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что «Барса» отстранит француза, если сегодня он не примет предложенные условия и не подпишет новое соглашение.

Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.

в 2017 году за 135 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.

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