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    Дембеле не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Атлетиком»

    «Барселона» опубликовала заявку на матч 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком».

    В состав не попал нападающий Усман Дембеле, который отказывается продлевать контракт с клубом.

    Ранее сообщалось, что «Барса» отстранит француза, если сегодня он не примет предложенные условия и не подпишет новое соглашение.

    • Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.

    Директор «Барселоны»: «Дембеле должен немедленно покинуть клуб»

    Хави: «Либо Дембеле продлевает контракт, либо «Барса» его продает»

    Источник: твиттер «Барселоны»

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    20.01.2022 13:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +182

      Lipatoff 11 часов назад

      Все на банке оказался))))

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