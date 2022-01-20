Дембеле не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Атлетиком»

«Барселона» опубликовала заявку на матч 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком».
В состав не попал нападающий Усман Дембеле, который отказывается продлевать контракт с клубом.
Ранее сообщалось, что «Барса» отстранит француза, если сегодня он не примет предложенные условия и не подпишет новое соглашение.
- Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.
- В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
- Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.
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Директор «Барселоны»: «Дембеле должен немедленно покинуть клуб»
Хави: «Либо Дембеле продлевает контракт, либо «Барса» его продает»
Источник: твиттер «Барселоны»