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    «Барселона» отстранит Дембеле, если он сегодня не продлит контракт (Хави Мигель)

    Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может больше не сыграть за команду.

    Каталонский клуб больше не намерен вести с игроком переговоры о продлении контракта.

    20 января – последний день для принятия решения. Если француз не примет предложенные условия и не подпишет новое соглашение, то его отстранят.

    «Барса» вынуждена действовать более жестко, чтобы успеть усилить состав другими футболистами до закрытия трансферного окна.

    • Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость нападающего – 30 миллионов евро.
    • Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.

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    Источник: твиттер Хави Мигеля

    Журналист AS. Аудитория в твиттере - более 25 тысяч подписчиков.

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    20.01.2022 10:21
    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +93143

      zigbert 8 часов назад

      Обычная практика с клубными отказниками.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +276

      3meeeD 14 часов назад

      Француз по имени Усман.
      Это как Русский по имени Ахмет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +117

      pele1981 > 3meeeD 9 часов назад

      Со мной в школе учился армянин по фамилии За-лупян)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +864

      Artemka444 14 часов назад

      Да уж,пускай отстраняют,денежки по контракту то всё равно платить!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +182

      Lipatoff 15 часов назад

      На банку его!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11419

      Fusballer > Lipatoff 15 часов назад

      На бутылку.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +182

      Lipatoff > Fusballer 11 часов назад

      Горлышко узкое))

      0
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      Рейтинг: +13112

      Cleaner 15 часов назад

      Да, не скоро Барса на свой прежний уровень выйдет с такими методами работы...(((

      0
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      ...
      Рейтинг: +182

      Lipatoff > Cleaner 15 часов назад

      По-твоему они должны идти на поводу у оборзевших псов??? Все правильно они делают, нужно бороться с контрактами, которые нашлепал Бармалей, кто не хотят полписывать и покидать клуб, смысла их выпускать на поле нет, необходимо строить команду вокруг профессионалов

      3
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      Рейтинг: +117

      pele1981 15 часов назад

      Как все загадочно в каталонском доме!))) Что значит "если он не подпишет контракт"? Барса же сама решила с ним не продлевать контракт))

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      Рейтинг: +13112

      Cleaner > pele1981 15 часов назад

      Барса хочет по новому контракту платить игроку в два раза меньше. И возмущается, что Дембеле на это не согласен...

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      Рейтинг: +117

      pele1981 > Cleaner 9 часов назад

      Имеет право) Хотя как игрок, он переоценен)

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