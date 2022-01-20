«Барселона» отстранит Дембеле, если он сегодня не продлит контракт (Хави Мигель)

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может больше не сыграть за команду.

Каталонский клуб больше не намерен вести с игроком переговоры о продлении контракта.

20 января – последний день для принятия решения. Если француз не примет предложенные условия и не подпишет новое соглашение, то его отстранят.

«Барса» вынуждена действовать более жестко, чтобы успеть усилить состав другими футболистами до закрытия трансферного окна.

Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.

в 2017 году за 135 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость нападающего – 30 миллионов евро.

Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.

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