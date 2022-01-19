Хави: «Либо Дембеле продлевает контракт, либо «Барса» его продает»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ситуации с продлением контракта с Усманом Дембеле.

«Мы долго ждали, переговоры шли пять месяцев. Либо Дембеле продлевает контракт, либо «Барса» его продает. Он не должен оставаться на трибуне.

Я был честен с Усманом. Он хочет остаться, но ничего не предпринимает для этого. У нас нет другого выбора», – сказал Хави.

Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.

в 2017 году за 135 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.

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