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    Хави: «Либо Дембеле продлевает контракт, либо «Барса» его продает»

    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ситуации с продлением контракта с Усманом Дембеле.

    «Мы долго ждали, переговоры шли пять месяцев. Либо Дембеле продлевает контракт, либо «Барса» его продает. Он не должен оставаться на трибуне.

    Я был честен с Усманом. Он хочет остаться, но ничего не предпринимает для этого. У нас нет другого выбора», – сказал Хави.

    • Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.

    Агент Дембеле: «Барса» теряет Усмана. Переговоров нет – клуб только угрожает»

    «Барса» предложила Дембеле «МЮ» и «Ньюкаслу». Клуб хочет 20 миллионов (Sport.es)

    Источник: Sport.es

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    19.01.2022 16:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +182

      Lipatoff 19 января, 20:49

      Чётко Хави, аплодирую

      0
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    • ...
      Рейтинг: +56941

      portero 19 января, 17:47

      Очереди на него нет, попробуйте ПСЖ втюхать, они любят пижонов модных и дорогих....

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