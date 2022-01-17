«Барса» предложила Дембеле «МЮ» и «Ньюкаслу». Клуб хочет 20 миллионов (Sport.es)

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может уйти из каталонского клуба в зимнее трансферное окно.

По информации Sport.es, «Барса» не смогла договориться о продлении контракта с французом и предложила «МЮ» и «Ньюкаслу» купить игрока за 20 миллионов евро.

Каталонский клуб хочет продать игрока зимой, чтобы не отпустить его бесплатно летом.

Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.

в 2017 году за 135 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.

Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.

Хави не будет выпускать Дембеле, если он не продлит контракт с «Барсой» (Mundo Deportivo)