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    «Барса» предложила Дембеле «МЮ» и «Ньюкаслу». Клуб хочет 20 миллионов (Sport.es)

    Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может уйти из каталонского клуба в зимнее трансферное окно.

    По информации Sport.es, «Барса» не смогла договориться о продлении контракта с французом и предложила «МЮ» и «Ньюкаслу» купить игрока за 20 миллионов евро.

    Каталонский клуб хочет продать игрока зимой, чтобы не отпустить его бесплатно летом.

    • Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.
    • Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.

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    Источник: Sport.es

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