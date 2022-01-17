Хави не будет выпускать Дембеле, если он не продлит контракт с «Барсой» (Mundo Deportivo)

«Барселона» может применить жесткие санкции к полузащитнику Усману Дембеле.
По информации Mundo Deportivo, 24-летний француз больше не выйдет на поле в этом сезоне, если откажется продлевать контракт с «Барселоной» или переходить в другой клуб в зимнее трансферное окно.
В таком случае Дембеле будет постоянно тренироваться с командой, но не будет попадать в заявку на матчи. В «Барсе» считают, что француз не хочет оставаться без игровой практики перед ЧМ-2022 и согласится на продление контракта или переход в другую команду.
В августе «Барселона» таким образом вынудила воспитанника Илаша Мориба перейти в «Лейпциг» за 16+6 миллионов евро.
- Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.
- В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
- Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.
- Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.
Источник: Mundo Deporivo