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    Хави не будет выпускать Дембеле, если он не продлит контракт с «Барсой» (Mundo Deportivo)

    «Барселона» может применить жесткие санкции к полузащитнику Усману Дембеле.

    По информации Mundo Deportivo, 24-летний француз больше не выйдет на поле в этом сезоне, если откажется продлевать контракт с «Барселоной» или переходить в другой клуб в зимнее трансферное окно.

    В таком случае Дембеле будет постоянно тренироваться с командой, но не будет попадать в заявку на матчи. В «Барсе» считают, что француз не хочет оставаться без игровой практики перед ЧМ-2022 и согласится на продление контракта или переход в другую команду.

    В августе «Барселона» таким образом вынудила воспитанника Илаша Мориба перейти в «Лейпциг» за 16+6 миллионов евро.

    • Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.
    • Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.

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    Источник: Mundo Deporivo

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