Хави не будет выпускать Дембеле, если он не продлит контракт с «Барсой» (Mundo Deportivo)

«Барселона» может применить жесткие санкции к полузащитнику Усману Дембеле.

По информации Mundo Deportivo, 24-летний француз больше не выйдет на поле в этом сезоне, если откажется продлевать контракт с «Барселоной» или переходить в другой клуб в зимнее трансферное окно.

В таком случае Дембеле будет постоянно тренироваться с командой, но не будет попадать в заявку на матчи. В «Барсе» считают, что француз не хочет оставаться без игровой практики перед ЧМ-2022 и согласится на продление контракта или переход в другую команду.

В августе «Барселона» таким образом вынудила воспитанника Илаша Мориба перейти в «Лейпциг» за 16+6 миллионов евро.