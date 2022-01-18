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    Агент Дембеле: «Барса» теряет Усмана. Переговоров нет – клуб только угрожает»

    Мусса Сиссоко, агент полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле, рассказал о ситуации с продлением контракта француза с каталонским клубом.

    «С такими людьми, как мы, давление не сработает. Это может работать с агентами, которые дружат с «Барсой», – но не со мной. Я здесь, чтобы защищать интересы игрока.

    Мы здесь не для того, чтобы разжигать споры в соцсетях. Мы пришли с правдой. Да, у нас высокие требования, но мы уже доказали, что решение Усмана о продолжении карьеры продиктовано не деньгами, иначе его бы здесь не было.

    Если бы «Барса» хотела договориться, она бы попыталась сесть с нами за стол переговоров. Но никаких переговоров нет, есть только угрозы, что он больше никогда не выйдет на поле. А это запрещено. Мы будем защищать права Усмана, если потребуется.

    Еще ничего не решено, но «Барселона» теряет Усмана. С самого начала мы показали, что хотим обсуждать контракт, выдвинув свои условия. Но мы не закрывали дверь», – сказал Сиссоко.

    • Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.

    Хави не будет выпускать Дембеле, если он не продлит контракт с «Барсой» (Mundo Deportivo)

    «Барса» предложила Дембеле «МЮ» и «Ньюкаслу». Клуб хочет 20 миллионов (Sport.es)

    Источник: RMC Sport

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    18.01.2022 19:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4454

      Snek 18 января 2022, 21:25

      Нашли кого доить... Дохлую корову..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2022, 21:17

      Надо договариваться на взаимных условиях а не кричать. Контракт у Дембеле так и не продлен. Наверное хочет уйти бесплатно.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +110

      Tempos 18 января 2022, 20:58

      Эх Усманенек... отзовет Барса контракт-предложение, в одностороннем порядке снизит отступные, а если не продадут, то посадят на банку, что еще хуже...Барсе уже терять нечего... так как благодаря авантюристу Бартомэу клуб потерял на Дембеле достаточно... а вот Усманенку есть что терять...

      4
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 18 января 2022, 20:23

      Теряет... Хмм...
      С его появлением Барса так ничего и не преобрела... Вот что плохо, а не сопли и блеф агента...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +844

      Lipatoff 18 января 2022, 20:11

      КамАЗ с бананами в пути, Снежок жди!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 18 января 2022, 20:06

      Какие тут могут быть переговоры, если он в клубе 4 года и от него толку нет

      3
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 18 января 2022, 19:43

      Клуб наконец-то соображает, что с такими дембелями ничего не выиграть. Боруссия хорошо развела цыган))) А для Дембеле есть проторенная Малкомом дорожка - в Зенит)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 18 января 2022, 19:40

      Гавно надо выбросить, ты окуел от жадности, иди найди идиотов в другом клубе...

      5
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