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  • Агент Дембеле: «Барса» теряет Усмана. Переговоров нет – клуб только угрожает»

Агент Дембеле: «Барса» теряет Усмана. Переговоров нет – клуб только угрожает»

18 января 2022, 19:35
8

Мусса Сиссоко, агент полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле, рассказал о ситуации с продлением контракта француза с каталонским клубом.

«С такими людьми, как мы, давление не сработает. Это может работать с агентами, которые дружат с «Барсой», – но не со мной. Я здесь, чтобы защищать интересы игрока.

Мы здесь не для того, чтобы разжигать споры в соцсетях. Мы пришли с правдой. Да, у нас высокие требования, но мы уже доказали, что решение Усмана о продолжении карьеры продиктовано не деньгами, иначе его бы здесь не было.

Если бы «Барса» хотела договориться, она бы попыталась сесть с нами за стол переговоров. Но никаких переговоров нет, есть только угрозы, что он больше никогда не выйдет на поле. А это запрещено. Мы будем защищать права Усмана, если потребуется.

Еще ничего не решено, но «Барселона» теряет Усмана. С самого начала мы показали, что хотим обсуждать контракт, выдвинув свои условия. Но мы не закрывали дверь», – сказал Сиссоко.

  • Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.
  • В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
  • Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.

Хави не будет выпускать Дембеле, если он не продлит контракт с «Барсой» (Mundo Deportivo)

«Барса» предложила Дембеле «МЮ» и «Ньюкаслу». Клуб хочет 20 миллионов (Sport.es)

Источник: RMC Sport
Испания. Примера Барселона Дембеле Усман
Комментарии (8)
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portero
1642524049
Гавно надо выбросить, ты окуел от жадности, иди найди идиотов в другом клубе...
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Fusballer
1642524220
Клуб наконец-то соображает, что с такими дембелями ничего не выиграть. Боруссия хорошо развела цыган))) А для Дембеле есть проторенная Малкомом дорожка - в Зенит)))
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Skull_Boy
1642525612
Какие тут могут быть переговоры, если он в клубе 4 года и от него толку нет
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Lipatoff
1642525867
КамАЗ с бананами в пути, Снежок жди!
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insider_retro
1642526609
Теряет... Хмм... С его появлением Барса так ничего и не преобрела... Вот что плохо, а не сопли и блеф агента...
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Tempos
1642528728
Эх Усманенек... отзовет Барса контракт-предложение, в одностороннем порядке снизит отступные, а если не продадут, то посадят на банку, что еще хуже...Барсе уже терять нечего... так как благодаря авантюристу Бартомэу клуб потерял на Дембеле достаточно... а вот Усманенку есть что терять...
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zigbert
1642529825
Надо договариваться на взаимных условиях а не кричать. Контракт у Дембеле так и не продлен. Наверное хочет уйти бесплатно.
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Snek
1642530327
Нашли кого доить... Дохлую корову..
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