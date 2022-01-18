Агент Дембеле: «Барса» теряет Усмана. Переговоров нет – клуб только угрожает»

Мусса Сиссоко, агент полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле, рассказал о ситуации с продлением контракта француза с каталонским клубом.

«С такими людьми, как мы, давление не сработает. Это может работать с агентами, которые дружат с «Барсой», – но не со мной. Я здесь, чтобы защищать интересы игрока.

Мы здесь не для того, чтобы разжигать споры в соцсетях. Мы пришли с правдой. Да, у нас высокие требования, но мы уже доказали, что решение Усмана о продолжении карьеры продиктовано не деньгами, иначе его бы здесь не было.

Если бы «Барса» хотела договориться, она бы попыталась сесть с нами за стол переговоров. Но никаких переговоров нет, есть только угрозы, что он больше никогда не выйдет на поле. А это запрещено. Мы будем защищать права Усмана, если потребуется.

Еще ничего не решено, но «Барселона» теряет Усмана. С самого начала мы показали, что хотим обсуждать контракт, выдвинув свои условия. Но мы не закрывали дверь», – сказал Сиссоко.

Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.

в 2017 году за 135 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.

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