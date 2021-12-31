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    «Вместе мы добьемся поставленной цели!». «Алания» поздравила Гогниева с днем рождения

    Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев празднует 41-летие. Клуб выразил веру, что вместе с именинником выполнит цель.

    «Сегодня день рождения у самого лучшего тренера – Спартака Артуровича Гогниева!

    Успехов и удачи, здоровья и счастья, твердости духа и нескончаемых побед на жизненном пути! Вы один из главных творцов возрождения нашего любимого клуба, и вместе мы добьемся поставленной цели!» – написала «Алания».

    • «Алания» Гогниева идет на 4-м месте в ФНЛ.
    • Команда забила 55 мячей в 25 турах – больше всех в первенстве.
    • «Алания» не выступает в РПЛ с 2013 года.

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    Гогниев: «Хочу своим примером направить тренеров, чтобы они не боялись играть в атаку. Наши футболисты недооценены»

    Гогниев: «Ребята против всего этого *** играют, а дураков делают из нас. Мы хотим играть в футбол, давайте поднимать ФНЛ!»

    Источник: твиттер «Алании»

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    19.01.2022 21:05
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