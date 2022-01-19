«Вместе мы добьемся поставленной цели!». «Алания» поздравила Гогниева с днем рождения

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев празднует 41-летие. Клуб выразил веру, что вместе с именинником выполнит цель.

«Сегодня день рождения у самого лучшего тренера – Спартака Артуровича Гогниева!

Успехов и удачи, здоровья и счастья, твердости духа и нескончаемых побед на жизненном пути! Вы один из главных творцов возрождения нашего любимого клуба, и вместе мы добьемся поставленной цели!» – написала «Алания».

«Алания» Гогниева идет на 4-м месте в ФНЛ.

Команда забила 55 мячей в 25 турах – больше всех в первенстве.

«Алания» не выступает в РПЛ с 2013 года.

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Гогниев: «Хочу своим примером направить тренеров, чтобы они не боялись играть в атаку. Наши футболисты недооценены»

Гогниев: «Ребята против всего этого *** играют, а дураков делают из нас. Мы хотим играть в футбол, давайте поднимать ФНЛ!»