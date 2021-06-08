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  • Гогниев: «Хочу своим примером направить тренеров, чтобы они не боялись играть в атаку. Наши футболисты недооценены»

Гогниев: «Хочу своим примером направить тренеров, чтобы они не боялись играть в атаку. Наши футболисты недооценены»

8 июня 2021, 10:14

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев объяснил, почему российские тренеры боятся ставить атакующий футбол.

– Что значит осетинский футбол для вас?

– Для меня это техничный футбол, агрессивный, без компромиссов, до последней секунды. Футбол, в который играют сердцем.

– Откуда этот атакующий комбинационный футбол в вашей голове? Неужели можно такой футбол на огородах ФНЛ ставить?

– Мы посмотрели на наших футболистов, на что они способны и постарались каждого развить, сделать сильнее. Что касается комбинационных моментов – мы анализировали соперников, их игру, и столкнулись с тем, что очень многие играют в так называемый «автобус».

Понимали, что это надо как-то вскрывать, по крайней мере научиться это делать. На это направлена наша работа, и она дала свои результаты. Нам еще предстоит много учиться, развиваться. По крайней мере, владение мячом со всеми командами у нас было выше. Другой вопрос: что не каждый может себе это позволить.

– Почему?

– Довлеет результат, руководители не дают развиваться. Команда одну-две игры проиграет 0:5, играя в атаке, тренеру скажут: «До свидания», и найдут другого. Из-за этого люди начинают играть в более оборонительный футбол, падает зрелищность.

Я хочу, чтобы это ушло. Своим примером направить руководителей, тренеров, чтобы они не боялись играть в атаку и показывали зрелищный футбол. Это можно сделать, у нас очень хорошие и сильные футболисты, просто они недооценены!

Я не сомневаюсь, что в ближайшее время дойдет до того, что зрелищность и атакующий футбол будут во главе. Это прибавит медийности, даст возможность нашим футболистам выйти на европейский рынок, привлечет спонсоров.

  • «Алания» заняла 4-е место в минувшем сезоне РПЛ.
  • Клуб не допустили до участия в стыковых матчах из-за отсутствия лицензии РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. ФНЛ Алания Гогниев Спартак
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