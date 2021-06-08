Гогниев: «Хочу своим примером направить тренеров, чтобы они не боялись играть в атаку. Наши футболисты недооценены»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев объяснил, почему российские тренеры боятся ставить атакующий футбол.
– Что значит осетинский футбол для вас?
– Для меня это техничный футбол, агрессивный, без компромиссов, до последней секунды. Футбол, в который играют сердцем.
– Откуда этот атакующий комбинационный футбол в вашей голове? Неужели можно такой футбол на огородах ФНЛ ставить?
– Мы посмотрели на наших футболистов, на что они способны и постарались каждого развить, сделать сильнее. Что касается комбинационных моментов – мы анализировали соперников, их игру, и столкнулись с тем, что очень многие играют в так называемый «автобус».
Понимали, что это надо как-то вскрывать, по крайней мере научиться это делать. На это направлена наша работа, и она дала свои результаты. Нам еще предстоит много учиться, развиваться. По крайней мере, владение мячом со всеми командами у нас было выше. Другой вопрос: что не каждый может себе это позволить.
– Почему?
– Довлеет результат, руководители не дают развиваться. Команда одну-две игры проиграет 0:5, играя в атаке, тренеру скажут: «До свидания», и найдут другого. Из-за этого люди начинают играть в более оборонительный футбол, падает зрелищность.
Я хочу, чтобы это ушло. Своим примером направить руководителей, тренеров, чтобы они не боялись играть в атаку и показывали зрелищный футбол. Это можно сделать, у нас очень хорошие и сильные футболисты, просто они недооценены!
Я не сомневаюсь, что в ближайшее время дойдет до того, что зрелищность и атакующий футбол будут во главе. Это прибавит медийности, даст возможность нашим футболистам выйти на европейский рынок, привлечет спонсоров.
- «Алания» заняла 4-е место в минувшем сезоне РПЛ.
- Клуб не допустили до участия в стыковых матчах из-за отсутствия лицензии РПЛ.