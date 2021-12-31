Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    «Верим, что ты изменишь российский футбол». Березуцкий поздравил Гогниева с днем рождения

    Главному тренеру «Алании» Спаратку Гогниеву исполнился 41 год.

    С днем рождения его поздравил тренер ЦСКА Алексей Березуцкий, а также другие тренеры, футболисты и бывшие одноклубники.

    «Спартак, мы верим, что ты изменишь российский футбол в сторону атаки. Ты уже на пути. Разорвeте всех! Сейчас вы играете с тремя игроками впереди, скоро будет шесть впереди оставаться.

    Пожелаем тебе поменять российский футбол в атакующую стезю», – сказал Алексей Березуцкий.

    • «Алания» Гогниева идет на 4-м месте в ФНЛ.
    • Команда забила 55 мячей в 25 турах – больше всех в первенстве.

    Гогниев: «Хочу своим примером направить тренеров, чтобы они не боялись играть в атаку. Наши футболисты недооценены»

    Гогниев: «Ребята против всего этого *** играют, а дураков делают из нас. Мы хотим играть в футбол, давайте поднимать ФНЛ!»

    Источник: инстаграм «Алании»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2022 13:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93126
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68538
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru