«Верим, что ты изменишь российский футбол». Березуцкий поздравил Гогниева с днем рождения

Главному тренеру «Алании» Спаратку Гогниеву исполнился 41 год.

С днем рождения его поздравил тренер ЦСКА Алексей Березуцкий, а также другие тренеры, футболисты и бывшие одноклубники.

«Спартак, мы верим, что ты изменишь российский футбол в сторону атаки. Ты уже на пути. Разорвeте всех! Сейчас вы играете с тремя игроками впереди, скоро будет шесть впереди оставаться.

Пожелаем тебе поменять российский футбол в атакующую стезю», – сказал Алексей Березуцкий.

«Алания» Гогниева идет на 4-м месте в ФНЛ.

Команда забила 55 мячей в 25 турах – больше всех в первенстве.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Гогниев: «Хочу своим примером направить тренеров, чтобы они не боялись играть в атаку. Наши футболисты недооценены»

Гогниев: «Ребята против всего этого *** играют, а дураков делают из нас. Мы хотим играть в футбол, давайте поднимать ФНЛ!»