«Верим, что ты изменишь российский футбол». Березуцкий поздравил Гогниева с днем рождения

Главному тренеру «Алании» Спаратку Гогниеву исполнился 41 год.
С днем рождения его поздравил тренер ЦСКА Алексей Березуцкий, а также другие тренеры, футболисты и бывшие одноклубники.
«Спартак, мы верим, что ты изменишь российский футбол в сторону атаки. Ты уже на пути. Разорвeте всех! Сейчас вы играете с тремя игроками впереди, скоро будет шесть впереди оставаться.
Пожелаем тебе поменять российский футбол в атакующую стезю», – сказал Алексей Березуцкий.
- «Алания» Гогниева идет на 4-м месте в ФНЛ.
- Команда забила 55 мячей в 25 турах – больше всех в первенстве.
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Гогниев: «Хочу своим примером направить тренеров, чтобы они не боялись играть в атаку. Наши футболисты недооценены»
Гогниев: «Ребята против всего этого *** играют, а дураков делают из нас. Мы хотим играть в футбол, давайте поднимать ФНЛ!»
Источник: инстаграм «Алании»