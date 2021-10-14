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  • Гогниев: «Ребята против всего этого *** играют, а дураков делают из нас. Мы хотим играть в футбол, давайте поднимать ФНЛ!»

Гогниев: «Ребята против всего этого *** играют, а дураков делают из нас. Мы хотим играть в футбол, давайте поднимать ФНЛ!»

14 октября 2021, 14:20
9

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев эмоционально высказался о судействе после матча 17-го тура ФНЛ с «Акроном» (1:2).

— В конце матча было два эпизода, когда судья мог поставить 11-метровый. Удалось посмотреть эти моменты?

— Железный пенальти! В 17 играх мы один раз пенальти ударили. Команда, у которой больше 70% владения мячом. Всe, не обсуждаю это.

Хочется сказать ребятам своим, они против всего этого *** играют, стремятся победить, а потом из нас дураков делают, что мы материмся, ругаемся, нас удаляют потом. Но это неправильно! Обратите внимание — мы хотим играть в футбол! Мы играем в футбол!

Соперника поздравляем с победой, они реализовали два стандарта и выиграли. Но мы показываем хороший, агрессивный футбол. Он очень энергозатратен, и нам тяжело играть в формате через три дня на четвертый, поля меняются, всe остальное. Поэтому ребятам огромнейшее спасибо.

Мы команда, которая забивает в каждом матче, но иногда этого мало. Мы команда, которая раскрывается. Команда, которая не сушит просто так 90 минут. На нас интересно смотреть. Болельщики ушли довольные.

Так давайте играть, давайте лигу поднимать! Пусть все играют в таком формате, на встречных курсах! Говорят, футболистов нет. Посмотрите, как у нас сборная играет. Посмотрите, какие футболисты! Они есть, ими просто надо заниматься.

  • «Алания» идет на 2-м месте в ФНЛ.
  • Команда забила 36 мячей в 17 турах – больше всех в первенстве.

Источник: ютуб-канал «Алании»
Россия. ФНЛ Алания Гогниев Спартак
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Кирилл Михайлов
1634210760
Вот кто должен был возглавить сборную!
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Из Твери Леха
1634211172
Против системы что ль идет? Так и стопорнут Аланию снова, не дадут в РПЛ играть)
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vladimir-7
1634211213
Надо из клубов ФНЛ организовать две равноценные сборные и они будут периодически играть между собой и выявлять лучших игроков для главной сборной, а главным тренером туда отправить Карпина, лет на 5.
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d с
1634223974
Пpогнозы футбoльных матчей bet-org.ru
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Nemchinevich I.P.
1634229281
⚽️ хорошо сказал
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ssspartak
1634235533
Не думаю что это эмоции так видны. Явно неадекватное поведение.
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portero
1634314713
Тяжёлый случай, слишком агрессивно себя ведёт, представляю как подтрибунном помещении с ним столкнуться... Думаю судейки у них дома, судят правильно, ему нравиться. По владению мячом? Можно и 90 % времени катать его, не заходя в штрафную, почему пенальти то ставить надо?
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portero
1634314861
Долгопрудный с Оренбургом будет играть, можно на удаление ставить за две желтые...
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