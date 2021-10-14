Гогниев: «Ребята против всего этого *** играют, а дураков делают из нас. Мы хотим играть в футбол, давайте поднимать ФНЛ!»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев эмоционально высказался о судействе после матча 17-го тура ФНЛ с «Акроном» (1:2).

— В конце матча было два эпизода, когда судья мог поставить 11-метровый. Удалось посмотреть эти моменты?

— Железный пенальти! В 17 играх мы один раз пенальти ударили. Команда, у которой больше 70% владения мячом. Всe, не обсуждаю это.

Хочется сказать ребятам своим, они против всего этого *** играют, стремятся победить, а потом из нас дураков делают, что мы материмся, ругаемся, нас удаляют потом. Но это неправильно! Обратите внимание — мы хотим играть в футбол! Мы играем в футбол!

Соперника поздравляем с победой, они реализовали два стандарта и выиграли. Но мы показываем хороший, агрессивный футбол. Он очень энергозатратен, и нам тяжело играть в формате через три дня на четвертый, поля меняются, всe остальное. Поэтому ребятам огромнейшее спасибо.

Мы команда, которая забивает в каждом матче, но иногда этого мало. Мы команда, которая раскрывается. Команда, которая не сушит просто так 90 минут. На нас интересно смотреть. Болельщики ушли довольные.

Так давайте играть, давайте лигу поднимать! Пусть все играют в таком формате, на встречных курсах! Говорят, футболистов нет. Посмотрите, как у нас сборная играет. Посмотрите, какие футболисты! Они есть, ими просто надо заниматься.