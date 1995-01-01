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    Гогниев: «Ребята против всего этого *** играют, а дураков делают из нас. Мы хотим играть в футбол, давайте поднимать ФНЛ!»

    Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев эмоционально высказался о судействе после матча 17-го тура ФНЛ с «Акроном» (1:2).

    — В конце матча было два эпизода, когда судья мог поставить 11-метровый. Удалось посмотреть эти моменты?

    — Железный пенальти! В 17 играх мы один раз пенальти ударили. Команда, у которой больше 70% владения мячом. Всe, не обсуждаю это.

    Хочется сказать ребятам своим, они против всего этого *** играют, стремятся победить, а потом из нас дураков делают, что мы материмся, ругаемся, нас удаляют потом. Но это неправильно! Обратите внимание — мы хотим играть в футбол! Мы играем в футбол!

    Соперника поздравляем с победой, они реализовали два стандарта и выиграли. Но мы показываем хороший, агрессивный футбол. Он очень энергозатратен, и нам тяжело играть в формате через три дня на четвертый, поля меняются, всe остальное. Поэтому ребятам огромнейшее спасибо.

    Мы команда, которая забивает в каждом матче, но иногда этого мало. Мы команда, которая раскрывается. Команда, которая не сушит просто так 90 минут. На нас интересно смотреть. Болельщики ушли довольные.

    Так давайте играть, давайте лигу поднимать! Пусть все играют в таком формате, на встречных курсах! Говорят, футболистов нет. Посмотрите, как у нас сборная играет. Посмотрите, какие футболисты! Они есть, ими просто надо заниматься.

    • «Алания» идет на 2-м месте в ФНЛ.
    • Команда забила 36 мячей в 17 турах – больше всех в первенстве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Алании»

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    Сегодня, 14:20
    Комментарии5
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      Рейтинг: +21881

      vladimir-7 2 часа назад

      Надо из клубов ФНЛ организовать две равноценные сборные и они будут периодически играть между собой и выявлять лучших игроков для
      главной сборной, а главным тренером туда отправить Карпина, лет на 5.

      1
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      Рейтинг: +5241

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Против системы что ль идет? Так и стопорнут Аланию снова, не дадут в РПЛ играть)

      2
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      Рейтинг: +186

      Кирилл Михайлов 2 часа назад

      Вот кто должен был возглавить сборную!

      0
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      Рейтинг: +69

      3meeeD > Кирилл Михайлов 2 часа назад

      Плохо его знаешь.

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      Рейтинг: +3560

      FENIX-SL > 3meeeD 1 час назад

      будто бы кого то из тренеров ты хорошо знаешь))

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