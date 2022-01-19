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    Форвард «Интернасьонала» Алберто перейдет в «Зенит». Азмун сможет уйти зимой (RMC Sport)

    «Зенит» нашел замену нападающему Сердару Азмуну.

    По информации RMC Sport, в российский клуб перейдет нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто. Он станет заменой для Азмуна, контракт с которым истекает в летнее трансферное окно.

    Таким образом, 27-летний иранец сможет покинуть клуб из Петербурга этой зимой. На него претендуют «Лион» и «Ювентус».

    • Алберто – воспитанник «Сантоса».
    • В составе «Интернасьонала» он забил 29 голов в 84 матчах.
    • Рыночная стоимость 20-летнего игрока – 6 миллионов евро.

    Goal: «Интернасьонал» потребовал у «Зенита» за Алберто 25 миллионов

    Медведев: «Азмун не уйдет зимой, если «Зенит» не найдет замену»

    Источник: RMC Sport

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    19.01.2022 13:18
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5967

      Из Твери Леха 19 января, 16:01

      Почти как Юрий Альбертович... Розанов, светлая память.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6276

      mamba9090909 19 января, 15:10

      По данным источника, питерский клуб не заинтересован в покупке 20-летнего бразильца.
      Кроме того, «Зенит» не рассматривает вариант с приобретением иностранного форварда в январе. Это связано с тем, что Сердар Азмун, скорее всего, останется в команде до лета, а зимой уже был приобретён Иван Сергеев из «Крыльев Советов». «Зенит» планирует усилить другие позиции в зимнее трансферное окно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3140

      ААМ 19 января, 13:55

      Что это за фрукт и с чем его едят!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15742

      Garrincha58 19 января, 13:31

      высасывают из пальца всякую чушь хватит уже самим то не надоело

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