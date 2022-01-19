Форвард «Интернасьонала» Алберто перейдет в «Зенит». Азмун сможет уйти зимой (RMC Sport)

«Зенит» нашел замену нападающему Сердару Азмуну.

По информации RMC Sport, в российский клуб перейдет нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто. Он станет заменой для Азмуна, контракт с которым истекает в летнее трансферное окно.

Таким образом, 27-летний иранец сможет покинуть клуб из Петербурга этой зимой. На него претендуют «Лион» и «Ювентус».

Алберто – воспитанник «Сантоса».

В составе «Интернасьонала» он забил 29 голов в 84 матчах.

Рыночная стоимость 20-летнего игрока – 6 миллионов евро.

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