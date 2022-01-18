Левандовски надеется, что его голы помогут Польше победить Россию: «Отдам все свои силы»

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски высказался о стыковых матчах отбора ЧМ-2022.

«Будет непросто отобраться на чемпионат мира, но мы готовы к вызовам, которые ждут нас в плей-офф. Нам предстоит играть против сильных команд и выдающихся игроков, но наша цель – пробиться на чемпионат мира.

Мы хорошо подготовимся и продолжим верить в себя. Надеюсь, что смогу повлиять на ситуацию своими голами. Отдам все свои силы», – сказал Левандовски.