Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Левандовски надеется, что его голы помогут Польше победить Россию: «Отдам все свои силы»

    Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски высказался о стыковых матчах отбора ЧМ-2022.

    «Будет непросто отобраться на чемпионат мира, но мы готовы к вызовам, которые ждут нас в плей-офф. Нам предстоит играть против сильных команд и выдающихся игроков, но наша цель – пробиться на чемпионат мира.

    Мы хорошо подготовимся и продолжим верить в себя. Надеюсь, что смогу повлиять на ситуацию своими голами. Отдам все свои силы», – сказал Левандовски.

    • Польша – соперник сборной России по стыкам отбора ЧМ-2022.
    • Команды встретятся 24 марта в Москве.
    • Польша до сих пор не объявила имя нового главного тренера сборной.

    Источник: Bayern & Germany

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2022 12:59
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 18 января 2022, 23:36

      Понадеемся что наши смогут прыгнуть выше...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      lipatov32 18 января 2022, 13:47

      Лёве и напрягаться особо не надо будет!!! Ждём очередной хет-трик!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4829

      Блямба 18 января 2022, 13:35

      Валерий Жорьевич и Жорий Тамазович зря ,получается, прогнулись в голосовании..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2025

      jek718875 18 января 2022, 13:05

      Против лома нет приема,но наш КАРПУША найдёт

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11