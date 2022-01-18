Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Месси не включил Левандовски в тройку лучших игроков года. Он проголосовал за Неймара, Мбаппе и Бензема

    Стало известно, как проголосовал при выборе лучшего игрока года обладатель «Золотого мяча»-2021 Лионель Месси.

    Форвард «ПСЖ» поставил на первое и второе места своих одноклубников – Неймара и Мбаппе. На третье место Месси поставил форварда «Реала» Карима Бензема.

    • Обладателем премии The Best стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски.
    • С полными итогами голосования можно ознакомиться здесь.
    • Поляк занял 2-е место в голосовании за «Золотой мяч».

    Месси – Левандовски: «Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все знают, что в прошлом году ты был победителем»

    Источник: сайт ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2022 08:25
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 18 января 2022, 15:14

      Косвенно проголосовал за себя...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 18 января 2022, 12:45

      Гном еще тот жучара! Афера в этот раз не прокатила.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1054

      SpartakMoskwa 18 января 2022, 12:40

      Все правильно в 2020 Лева был лучше но не в 2021

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +153

      Стэнли 18 января 2022, 11:49

      Карлан всё-таки изрядная гнида!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +482

      Снег 18 января 2022, 11:48

      Cтареет эгоист.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner 18 января 2022, 10:58

      Месси потерял разум. В единую Россию его!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +715

      pele1981 18 января 2022, 10:31

      А разве мнение этого посмешища кого-то еще интересует?)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4829

      Блямба 18 января 2022, 10:01

      "синдром коротышки",завершающая стадия.

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +715

      pele1981 > Блямба 18 января 2022, 10:29

      Возможно даже, что это последняя стадия)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2025

      jek718875 18 января 2022, 09:35

      Вот гад! Когда ему вручали ЗМ, говорил ЛЕВАНДОВСКОМУ,что ты лучший

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16559

      Fusballer > jek718875 18 января 2022, 09:47

      Самовлюблённый лицемер он.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16559

      Fusballer > FENIX-SL 19 января 2022, 08:38

      Я всегда так к нему относился.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      Денис Севас 18 января 2022, 09:26

      Не заслуживает Месси Золотого Мяча, кто что бы не говорил.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +715

      pele1981 > Денис Севас 18 января 2022, 10:30

      Однозначно не заслуживает!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11