Месси не включил Левандовски в тройку лучших игроков года. Он проголосовал за Неймара, Мбаппе и Бензема

Стало известно, как проголосовал при выборе лучшего игрока года обладатель «Золотого мяча»-2021 Лионель Месси.

Форвард «ПСЖ» поставил на первое и второе места своих одноклубников – Неймара и Мбаппе. На третье место Месси поставил форварда «Реала» Карима Бензема.

Обладателем премии The Best стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

С полными итогами голосования можно ознакомиться здесь.

Поляк занял 2-е место в голосовании за «Золотой мяч».

Месси – Левандовски: «Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все знают, что в прошлом году ты был победителем»