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    Месси – Левандовски: «Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все знают, что в прошлом году ты был победителем»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, выигравший седьмой «Золотой мяч» в карьере, обратился к форварду «Баварии» Роберту Левандовски, который стал вторым в голосовании.

    «Я бы хотел отдельно упомянуть Роберта Левандовски. Конкурировать с тобой было честью для меня. Все знают, что в прошлом году ты был победителем.

    Думаю, France Football должен вручить тебе «Золотой мяч» за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома», – сказал Месси.

    • В 2020 году «Золотой мяч» не вручали из-за пандемии коронавируса.
    • В 2021 году Месси выиграл Кубок Испании с «Барселоной» и Кубок Америки со сборной Аргентины.

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    Источник: Bayern & Germany

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3690

      Бомбардиръ 16 минут назад

      Попахивает дразнилкой.

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      Рейтинг: +13

      gut_man89@mail.ru 20 минут назад

      "В 2020 году «Золотой мяч» не вручали из-за пандемии коронавируса"
      вот досада, надо было ему по почте послать, был щас уже 8.

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      Рейтинг: +10

      jfghh66 25 минут назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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