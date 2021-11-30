Месси – Левандовски: «Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все знают, что в прошлом году ты был победителем»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, выигравший седьмой «Золотой мяч» в карьере, обратился к форварду «Баварии» Роберту Левандовски, который стал вторым в голосовании.
«Я бы хотел отдельно упомянуть Роберта Левандовски. Конкурировать с тобой было честью для меня. Все знают, что в прошлом году ты был победителем.
Думаю, France Football должен вручить тебе «Золотой мяч» за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома», – сказал Месси.
- В 2020 году «Золотой мяч» не вручали из-за пандемии коронавируса.
- В 2021 году Месси выиграл Кубок Испании с «Барселоной» и Кубок Америки со сборной Аргентины.
Источник: Bayern & Germany