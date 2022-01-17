Левандовски – обладатель премии The Best. Его признали лучшим футболистом 2021 года

ФИФА признала нападающего «Баварии» Роберта Левандовски лучшим игроком по итогам 2021 года.
Поляк получил награду The Best, на которую также претендовали Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Лионель Месси из «ПСЖ».
- В прошлом году Левандовски с «Баварией» выиграл Бундеслигу, Суперкубок Германии и клубный чемпионат мира.
- 33-летний форвард стал лучшим бомбардиром 2021 года, забив 69 голов в 59 матчах за клуб и сборную.
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Источник: «Бомбардир»