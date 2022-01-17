Лунев травмировал голеностоп на тренировке. Он пропустит 6-10 недель после операции

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, сообщил о травме футболиста.
«Андрей Лунев вчера на тренировке в игровом эпизоде получил травму голеностопа.
Уже точно известно после сегодняшней МРТ, что потребуется операция. Она в ближайшие несколько дней будет проведена в Кeльне.
Повреждение синдесмоза берцовых костей на правой ноге. После операции 6-10 недель реабилитация. Частая травма в футболе, американском футболе, регби, хоккее», – написал Смирнов в телеграме.
- Лунев перешел в «Байер» в июле на правах свободного агента.
- С тех пор он не провел всего 1 матч.
- Контракт россиянина с клубом рассчитан до 2023 года.
Источник: телеграм-канал «Честность - не порок»