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    Лунев травмировал голеностоп на тренировке. Он пропустит 6-10 недель после операции

    Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, сообщил о травме футболиста.

    «Андрей Лунев вчера на тренировке в игровом эпизоде получил травму голеностопа.

    Уже точно известно после сегодняшней МРТ, что потребуется операция. Она в ближайшие несколько дней будет проведена в Кeльне.

    Повреждение синдесмоза берцовых костей на правой ноге. После операции 6-10 недель реабилитация. Частая травма в футболе, американском футболе, регби, хоккее», – написал Смирнов в телеграме.

    • Лунев перешел в «Байер» в июле на правах свободного агента.
    • С тех пор он не провел всего 1 матч.
    • Контракт россиянина с клубом рассчитан до 2023 года.

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    Источник: телеграм-канал «Честность - не порок»

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    Сегодня, 16:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15710

      Garrincha58 2 минуты назад

      хорошо что Зенит его не продлил он и тогда часто травмировался а тут сидя в запасе пол года умудрился дотренироваться до операции

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