Лунев травмировал голеностоп на тренировке. Он пропустит 6-10 недель после операции

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, сообщил о травме футболиста.

«Андрей Лунев вчера на тренировке в игровом эпизоде получил травму голеностопа.

Уже точно известно после сегодняшней МРТ, что потребуется операция. Она в ближайшие несколько дней будет проведена в Кeльне.

Повреждение синдесмоза берцовых костей на правой ноге. После операции 6-10 недель реабилитация. Частая травма в футболе, американском футболе, регби, хоккее», – написал Смирнов в телеграме.