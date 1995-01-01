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    Ребров: «Когда объявил игрокам «Спартака» о завершении карьеры, пошел в туалет и расплакался»

    Технический координатор «Спартака» Артем Ребров вспомнил о своих эмоциях в день завершения карьеры.

    «Клуб попросил меня помочь, предложил должность. Что мне терять? Наоборот, сразу попробую себя в новом менеджерском качестве. Это же отличная возможность, мало кому такое предлагают даже.

    Соглашаюсь, кладу трубку, сажусь на стул и думаю: «Блин, а что я сейчас сказал-то вообще? Я что, карьеру закончил? Вот так взял и за 20 секунд закончил то, чем 26 лет занимался? Я точно хорошо подумал? А я точно уверен?».

    Быстро выдохнул, отогнал эти ненужные мысли и уже без сомнений поехал за город – в дороге думал только о будущем. Планировал так: приеду на дачу, жене тихо все скажу, а потом и всей семье объявлю.

    В дороге мне звонит Дима Зеленов, говорит, что сейчас на сайте появится новость, что Артем Ребров приостановил карьеру. Тогда еще думали, что сыграю какой-то прощальный официальный матч.

    Конечно, тихонько сказать жене не получилось. Въезжаю на дачу, на меня все в шоке смотрят: «Что случилось вообще, что это за новости?». Мне еще позвонил наш тогдашний тренер вратарей Луиш: «Артем, ты чего, обиделся, что мы Селихова, а не тебя на «Ростов» поставили?». Я ответил: «Да не, ты чего, просто клуб хочет вам помочь, меня тоже привлекает к процессу».

    Поздний вечер вообще получился адским – мне все звонили, писали, спрашивали, что и как будет, благодарили, желали удачи. На следующий день объявил всей команде уже лично.

    Не буду скрывать: после этого пошел в туалет и расплакался. Как бы я ни был уверен в своих действиях, оказалось не так просто принять, что это конец карьеры. Нужно было и пореветь», – написал 37-летний экс-вратарь в своем блоге.

    • Ребров выступал за «Спартак» с августа 2011-го по ноябрь 2021-го года.
    • В 131 матче он пропустил 151 гол.
    • В последний раз голкипер выходил на поле в октябре 2020-го.

    Ребров – о завершении карьеры: «Когда Селя и Макси здоровы, я, по сути, просто фитнесом занимаюсь»

    Ребров: «Я на подсознательном уровне обрубил себе футбол. Вообще не хочется в ворота вставать»

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 12:49
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +2864

      Бухбух 31 минуту назад

      Ребров карьеру завершил, примерно, когда "тридцатник" стукнул.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +56812

      portero 49 минут назад

      Выпил что ли лишку? Или от хвалебных речей на слезу пробило...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3561

      Питерский князь 1 час назад

      Пошел в туалет и раскакался.
      :)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2184

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Потом к этой девахе подошёл Ещенко в стрингах и успокоил. Гыгыгы

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4264

      mopecekca 1 час назад

      унитаз не облизал?

      0
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      Рейтинг: +22352

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Целых 10(!!!) лет! Как тут не расплакаться...

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