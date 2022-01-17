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  • Ребров: «Когда объявил игрокам «Спартака» о завершении карьеры, пошел в туалет и расплакался»

Ребров: «Когда объявил игрокам «Спартака» о завершении карьеры, пошел в туалет и расплакался»

17 января 2022, 12:49
7

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров вспомнил о своих эмоциях в день завершения карьеры.

«Клуб попросил меня помочь, предложил должность. Что мне терять? Наоборот, сразу попробую себя в новом менеджерском качестве. Это же отличная возможность, мало кому такое предлагают даже.

Соглашаюсь, кладу трубку, сажусь на стул и думаю: «Блин, а что я сейчас сказал-то вообще? Я что, карьеру закончил? Вот так взял и за 20 секунд закончил то, чем 26 лет занимался? Я точно хорошо подумал? А я точно уверен?».

Быстро выдохнул, отогнал эти ненужные мысли и уже без сомнений поехал за город – в дороге думал только о будущем. Планировал так: приеду на дачу, жене тихо все скажу, а потом и всей семье объявлю.

В дороге мне звонит Дима Зеленов, говорит, что сейчас на сайте появится новость, что Артем Ребров приостановил карьеру. Тогда еще думали, что сыграю какой-то прощальный официальный матч.

Конечно, тихонько сказать жене не получилось. Въезжаю на дачу, на меня все в шоке смотрят: «Что случилось вообще, что это за новости?». Мне еще позвонил наш тогдашний тренер вратарей Луиш: «Артем, ты чего, обиделся, что мы Селихова, а не тебя на «Ростов» поставили?». Я ответил: «Да не, ты чего, просто клуб хочет вам помочь, меня тоже привлекает к процессу».

Поздний вечер вообще получился адским – мне все звонили, писали, спрашивали, что и как будет, благодарили, желали удачи. На следующий день объявил всей команде уже лично.

Не буду скрывать: после этого пошел в туалет и расплакался. Как бы я ни был уверен в своих действиях, оказалось не так просто принять, что это конец карьеры. Нужно было и пореветь», – написал 37-летний экс-вратарь в своем блоге.

  • Ребров выступал за «Спартак» с августа 2011-го по ноябрь 2021-го года.
  • В 131 матче он пропустил 151 гол.
  • В последний раз голкипер выходил на поле в октябре 2020-го.

Ребров – о завершении карьеры: «Когда Селя и Макси здоровы, я, по сути, просто фитнесом занимаюсь»

Ребров: «Я на подсознательном уровне обрубил себе футбол. Вообще не хочется в ворота вставать»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1642413548
Целых 10(!!!) лет! Как тут не расплакаться...
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portero
1642416030
Выпил что ли лишку? Или от хвалебных речей на слезу пробило...
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Бухбух
1642417116
Ребров карьеру завершил, примерно, когда "тридцатник" стукнул.
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mihail200606
1642420930
В другом месте нельзя что ли было поплакать..
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ssspartak
1642422529
Артём, тебе 37 лет(!) из которых последних пару сезонов ты особо то и не играл. И клуб серьезный, с конкуренцией и задачами...о чем ты думал вообще??В таком возрасте невольно уже думается о завершении карьеры. Новую должность предложили и это круто! Если хочешь в футбол играть - играй. Есть же различные клубы которые приняли бы с удовольствием, Химки, Шинники, Балтики, Енисеи ит.д. При всём уважении, но не понимаю таких людей!
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Hektor 84
1642434425
А семья прям всем составом сидели не зная ждали последних новостей на сайте Спартака?
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paracetamol
1642441833
Штангу не забыл прихватить, чтобы цаловать?
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