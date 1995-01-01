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    Ребров – о завершении карьеры: «Когда Селя и Макси здоровы, я, по сути, просто фитнесом занимаюсь»

    Технический координатор «Спартака» Артем Ребров объяснил, почему решил закончить карьеру посреди сезона.

    «Очевидно, этот сезон был бы последним для меня как для действующего игрока. И если пару лет назад еще можно было ждать возможность и пахать, то сейчас шанс мог выпасть только при каком-то фантастическом сценарии.

    Есть Селя, есть Макси – когда они оба здоровы, я, по сути, уже просто фитнесом занимаюсь», – сказал 37-летний экс-вратарь.

    • Ребров выступал за «Спартак» с августа 2011-го по ноябрь 2021-го года.
    • В 131 матче он пропустил 151 гол.
    • В последний раз голкипер выходил на поле в октябре 2020-го.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 09:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15304

      paracetamol 1 час назад

      Неужто выперли дыру бесполезную? Надо ему штангу от ворот любимую презентовать, пусть цалует на пенсии!

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