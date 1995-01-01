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    Ребров: «Я на подсознательном уровне обрубил себе футбол. Вообще не хочется в ворота вставать»

    Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал о своих ощущениях после завершения карьеры.

    «Кстати, первые две недели без тренировок мое тело просто *** [офигевало]. Я хожу в зал, конечно, но организму сначала было совершенно недостаточно этого, тело прямо требовало нагрузок в тех же ежедневных дозах, которые были столько лет.

    Есть стал меньше! Раньше сжигал много калорий, организм требовал много еды, сейчас такого вообще нет. Я ощущаю себя точно так же, нахожусь в той же форме, а вот вес чуть уменьшился. Это, видимо, из-за того, что мышц меньше стало.

    Самое страшное, что мне вообще не хочется в ворота. Я вот даже наблюдал на тренировке на Селей с Максиком и думал: «Сейчас постою, посмотрю, ностальгия накатит, захочу тоже потренить». А я ловлю себя на мысли, что совсем не хочу вставать в эти ворота.

    Меня друзья зовут куда-то в ЛФЛ, за Sports.ru предлагали сыграть – всем отказываю. Похоже, решением завершить карьеру на подсознательном уровне обрубил себе футбол, что для меня странно.

    Еще месяц назад в кайф тренировался, не мог жизнь без этого представить, а теперь ноль желания вернуться. Видимо, настолько наигрался и натренировался», – написал 37-летний экс-вратарь в своем блоге.

    • Ребров выступал за «Спартак» с августа 2011-го по ноябрь 2021-го года.
    • В 131 матче он пропустил 151 гол.
    • В последний раз голкипер выходил на поле в октябре 2020-го.

    Ребров – о завершении карьеры: «Когда Селя и Макси здоровы, я, по сути, просто фитнесом занимаюсь»

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2864

      Бухбух 26 минут назад

      Ребров: "Я на подсознательном уровне обрубил себе футбол очень давно. Вообще не хочется в ворота вставать. Главное, чтоб бабло капало".

      0
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      Рейтинг: +1224

      СуперПАВ9 1 час назад

      Очень рано закончил

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24036

      vladimir-7 1 час назад

      Ещё пару высказываний и Ребров будет консультантом по игре в домино во дворе.

      1
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      Рейтинг: +10

      sеrgеу 2 часа назад

      Если делаете стaвки pro100bets.ru

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      Рейтинг: +2184

      ПалкоВводецъ 2 часа назад

      Знатно Ребров принимал за шиворот от Зенита. Пятихаточки так и лезли в свиней. Гыгыгы

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