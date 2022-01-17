Ребров: «Я на подсознательном уровне обрубил себе футбол. Вообще не хочется в ворота вставать»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал о своих ощущениях после завершения карьеры.

«Кстати, первые две недели без тренировок мое тело просто *** [офигевало]. Я хожу в зал, конечно, но организму сначала было совершенно недостаточно этого, тело прямо требовало нагрузок в тех же ежедневных дозах, которые были столько лет.

Есть стал меньше! Раньше сжигал много калорий, организм требовал много еды, сейчас такого вообще нет. Я ощущаю себя точно так же, нахожусь в той же форме, а вот вес чуть уменьшился. Это, видимо, из-за того, что мышц меньше стало.

Самое страшное, что мне вообще не хочется в ворота. Я вот даже наблюдал на тренировке на Селей с Максиком и думал: «Сейчас постою, посмотрю, ностальгия накатит, захочу тоже потренить». А я ловлю себя на мысли, что совсем не хочу вставать в эти ворота.

Меня друзья зовут куда-то в ЛФЛ, за Sports.ru предлагали сыграть – всем отказываю. Похоже, решением завершить карьеру на подсознательном уровне обрубил себе футбол, что для меня странно.

Еще месяц назад в кайф тренировался, не мог жизнь без этого представить, а теперь ноль желания вернуться. Видимо, настолько наигрался и натренировался», – написал 37-летний экс-вратарь в своем блоге.

Ребров выступал за «Спартак» с августа 2011-го по ноябрь 2021-го года.

В 131 матче он пропустил 151 гол.

В последний раз голкипер выходил на поле в октябре 2020-го.

Ребров – о завершении карьеры: «Когда Селя и Макси здоровы, я, по сути, просто фитнесом занимаюсь»