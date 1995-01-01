Ребров: «Я на подсознательном уровне обрубил себе футбол. Вообще не хочется в ворота вставать»

Ребров: "Я на подсознательном уровне обрубил себе футбол очень давно. Вообще не хочется в ворота вставать. Главное, чтоб бабло капало".
Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал о своих ощущениях после завершения карьеры.
«Кстати, первые две недели без тренировок мое тело просто *** [офигевало]. Я хожу в зал, конечно, но организму сначала было совершенно недостаточно этого, тело прямо требовало нагрузок в тех же ежедневных дозах, которые были столько лет.
Есть стал меньше! Раньше сжигал много калорий, организм требовал много еды, сейчас такого вообще нет. Я ощущаю себя точно так же, нахожусь в той же форме, а вот вес чуть уменьшился. Это, видимо, из-за того, что мышц меньше стало.
Самое страшное, что мне вообще не хочется в ворота. Я вот даже наблюдал на тренировке на Селей с Максиком и думал: «Сейчас постою, посмотрю, ностальгия накатит, захочу тоже потренить». А я ловлю себя на мысли, что совсем не хочу вставать в эти ворота.
Меня друзья зовут куда-то в ЛФЛ, за Sports.ru предлагали сыграть – всем отказываю. Похоже, решением завершить карьеру на подсознательном уровне обрубил себе футбол, что для меня странно.
Еще месяц назад в кайф тренировался, не мог жизнь без этого представить, а теперь ноль желания вернуться. Видимо, настолько наигрался и натренировался», – написал 37-летний экс-вратарь в своем блоге.
- Ребров выступал за «Спартак» с августа 2011-го по ноябрь 2021-го года.
- В 131 матче он пропустил 151 гол.
- В последний раз голкипер выходил на поле в октябре 2020-го.
Ребров – о завершении карьеры: «Когда Селя и Макси здоровы, я, по сути, просто фитнесом занимаюсь»