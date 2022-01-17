Габулов: «Верим, что Мамаев и Жирков усилят «Химки»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался о подписании защитника Юрия Жиркова и хавбека Павла Мамаева.
«Мы верим, что каждый футболист, который присоединяется к нам, способен качественно усилить команду и в связи с этим улучшить результат.
Верим, что и Юра, и Павел, а также остальные новички смогут усилить, кто-то больше, кто-то меньше. Каждый из новичков пойдет на пользу», – сказал Габулов.
- Мамаеву сейчас 33 года, Жиркову – 38.
- Оба футболиста перешли в «Химки» на правах свободных агентов.
- Подмосковная команда идет на последнем месте в РПЛ после 18 туров.
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Источник: ТАСС