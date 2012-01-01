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    Габулов: «Верим, что Мамаев и Жирков усилят «Химки»

    Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался о подписании защитника Юрия Жиркова и хавбека Павла Мамаева.

    «Мы верим, что каждый футболист, который присоединяется к нам, способен качественно усилить команду и в связи с этим улучшить результат.

    Верим, что и Юра, и Павел, а также остальные новички смогут усилить, кто-то больше, кто-то меньше. Каждый из новичков пойдет на пользу», – сказал Габулов.

    • Мамаеву сейчас 33 года, Жиркову – 38.
    • Оба футболиста перешли в «Химки» на правах свободных агентов.
    • Подмосковная команда идет на последнем месте в РПЛ после 18 туров.

    Габулов: «Химки» готовы рассматривать интересные предложения по Лантратову»

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 10:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1469

      моэм 1 минуту назад

      Денег нет , но вы держитесь ... а надо удержаться в РПЛ...Червиченко при таких раскладах , за бесплатно , готов и чёрта лысого подписать ... Учитывая невозможность возрастных игроков основы выдержать все 90 минут эти ОПЫТНЫЕ ребята пригодятся на замену : они не ошибутся позиционно , хорошо знают , что надо делать для поддержания темпа игры , её усиления например на "просевшем" фланге соперника и много ещё чего ...удачи ребятам.

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      Рейтинг: +12981

      Cleaner 21 минуту назад

      Каждый из новичков пойдет на пользу распилу казны...(

      0
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      Рейтинг: +168

      кaстрюлька 37 минут назад

      Один на носилках, другой с табуреткой в руке

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