Габулов: «Верим, что Мамаев и Жирков усилят «Химки»

Денег нет , но вы держитесь ... а надо удержаться в РПЛ...Червиченко при таких раскладах , за бесплатно , готов и чёрта лысого подписать ... Учитывая невозможность возрастных игроков основы выдержать все 90 минут эти ОПЫТНЫЕ ребята пригодятся на замену : они не ошибутся позиционно , хорошо знают , что надо делать для поддержания темпа игры , её усиления например на "просевшем" фланге соперника и много ещё чего ...удачи ребятам.
Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался о подписании защитника Юрия Жиркова и хавбека Павла Мамаева.
«Мы верим, что каждый футболист, который присоединяется к нам, способен качественно усилить команду и в связи с этим улучшить результат.
Верим, что и Юра, и Павел, а также остальные новички смогут усилить, кто-то больше, кто-то меньше. Каждый из новичков пойдет на пользу», – сказал Габулов.
- Мамаеву сейчас 33 года, Жиркову – 38.
- Оба футболиста перешли в «Химки» на правах свободных агентов.
- Подмосковная команда идет на последнем месте в РПЛ после 18 туров.
Габулов: «Химки» готовы рассматривать интересные предложения по Лантратову»