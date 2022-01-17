Габулов: «Химки» готовы рассматривать интересные предложения по Лантратову»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал о ситуации с возможным уходом из клуба вратаря Ильи Лантратова.

Сообщалось, что о переходе 26-летнего голкипера договаривается «Локомотив».

«Конкретных предложений по Лантратову в клуб не поступало. Более того, у нас состоялся разговор с Томасом Цорном на предмет того, существует ли интерес к голкиперу со стороны клуба. Цорн в переписке рассказал, что в «Локомотиве» довольны теми вратарями, которые есть в расположении клуба.

Планируют ли «Химки» сохранить Лантратова в зимнее трансферное окно? Мы готовы рассматривать на этот счет все поступающие предложения в клуб.

Конечно, никто не будет искусственно удерживать футболиста, когда в клуб поступит интересное предложение с точки зрения финансов и интересов клуба», – сказал Габулов.