Габулов: «Химки» готовы рассматривать интересные предложения по Лантратову»

31 гол в 19 матчах - атличный показатель!
Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал о ситуации с возможным уходом из клуба вратаря Ильи Лантратова.
Сообщалось, что о переходе 26-летнего голкипера договаривается «Локомотив».
«Конкретных предложений по Лантратову в клуб не поступало. Более того, у нас состоялся разговор с Томасом Цорном на предмет того, существует ли интерес к голкиперу со стороны клуба. Цорн в переписке рассказал, что в «Локомотиве» довольны теми вратарями, которые есть в расположении клуба.
Планируют ли «Химки» сохранить Лантратова в зимнее трансферное окно? Мы готовы рассматривать на этот счет все поступающие предложения в клуб.
Конечно, никто не будет искусственно удерживать футболиста, когда в клуб поступит интересное предложение с точки зрения финансов и интересов клуба», – сказал Габулов.
- В текущем сезоне Лантратов пропустил 31 гол в 19 матчах.
- Он 7 раз сыграл на ноль.
- В ноябре футболиста впервые вызвали в сборную России.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
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