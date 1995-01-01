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    Габулов: «Химки» готовы рассматривать интересные предложения по Лантратову»

    Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал о ситуации с возможным уходом из клуба вратаря Ильи Лантратова.

    Сообщалось, что о переходе 26-летнего голкипера договаривается «Локомотив».

    «Конкретных предложений по Лантратову в клуб не поступало. Более того, у нас состоялся разговор с Томасом Цорном на предмет того, существует ли интерес к голкиперу со стороны клуба. Цорн в переписке рассказал, что в «Локомотиве» довольны теми вратарями, которые есть в расположении клуба.

    Планируют ли «Химки» сохранить Лантратова в зимнее трансферное окно? Мы готовы рассматривать на этот счет все поступающие предложения в клуб.

    Конечно, никто не будет искусственно удерживать футболиста, когда в клуб поступит интересное предложение с точки зрения финансов и интересов клуба», – сказал Габулов.

    • В текущем сезоне Лантратов пропустил 31 гол в 19 матчах.
    • Он 7 раз сыграл на ноль.
    • В ноябре футболиста впервые вызвали в сборную России.
    • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15304

      paracetamol 2 часа назад

      31 гол в 19 матчах - атличный показатель!

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