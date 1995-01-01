«Локомотив» договаривается о возвращении вратаря Лантратова за 2,5 миллиона («РБ-Спорт»)

Это очень плохо - в случае перехода - и для Гильерме, и для Худякова, и для самого Лантратова. Все трое - хороши на сегодня, но кому-то придётся присесть на лавку, а это неприемлемо, значит одному надо уходить. Кому???
«Локомотив» договаривается с «Химками» о трансфере голкипера Ильи Лантратова. Сумма сделки должна составить 2,5 миллиона евро.
Лантратов был системе «Локомотива» в 2014-2016 годах.
- Лантратов в текущем чемпионате России провел 18 матчей и пропустил 31 мяч.
- Из «Локомотива» в «Химки» может перейти Дмитрий Рыбчинский.
- «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.
Терюшков: «ЦСКА и «Локомотив» проявляли интерес к Лантратову, но конкретных предложений не было»