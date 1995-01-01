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    «Локомотив» договаривается о возвращении вратаря Лантратова за 2,5 миллиона («РБ-Спорт»)

    «Локомотив» договаривается с «Химками» о трансфере голкипера Ильи Лантратова. Сумма сделки должна составить 2,5 миллиона евро.

    Лантратов был системе «Локомотива» в 2014-2016 годах.

    • Лантратов в текущем чемпионате России провел 18 матчей и пропустил 31 мяч.
    • Из «Локомотива» в «Химки» может перейти Дмитрий Рыбчинский.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.

    Терюшков: «ЦСКА и «Локомотив» проявляли интерес к Лантратову, но конкретных предложений не было»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 14:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +22331

      DOCTOR PENALTY 57 минут назад

      Это очень плохо - в случае перехода - и для Гильерме, и для Худякова, и для самого Лантратова. Все трое - хороши на сегодня, но кому-то придётся присесть на лавку, а это неприемлемо, значит одному надо уходить. Кому???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56733

      portero 1 час назад

      Для Худякова плохая новость, надо ему смываться из Локо...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2394

      Enter2006 1 час назад

      Илюха, не переходи, сначала пусть немчуру выгонят, иначе загубят.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +118

      ЖивиФутболом 1 час назад

      и чем же Худяков не устроил, Цорн очередной откат хочет.. тварь

      2
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