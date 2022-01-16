Выход «Спартака» из отпуска на шесть дней раньше – желание Ваноли

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли лично корректировал план зимней подготовки, разработанный еще предыдущим штабом Руя Витории. В частности, итальянец исправил дату выхода из отпуска: вместо 18 января москвичи собрались в Москве 12 числа.

Ваноли посчитал, что выход из отпуска 18 января станет форой для соперников по РПЛ, которые на эту дату уже будут тренироваться.

Завтра, 17 января, «Спартак» отправится на 1-й зимний сбор в ОАЭ.

На этой неделе было пройдено медобследование.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Футболисты «Спартака» вышли из отпуска и познакомились с Ваноли