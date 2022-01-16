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  • Выход «Спартака» из отпуска на шесть дней раньше – желание Ваноли

Выход «Спартака» из отпуска на шесть дней раньше – желание Ваноли

16 января 2022, 01:39
11

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли лично корректировал план зимней подготовки, разработанный еще предыдущим штабом Руя Витории. В частности, итальянец исправил дату выхода из отпуска: вместо 18 января москвичи собрались в Москве 12 числа.

Ваноли посчитал, что выход из отпуска 18 января станет форой для соперников по РПЛ, которые на эту дату уже будут тренироваться.

  • Завтра, 17 января, «Спартак» отправится на 1-й зимний сбор в ОАЭ.
  • На этой неделе было пройдено медобследование.
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Футболисты «Спартака» вышли из отпуска и познакомились с Ваноли

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Ваноли Паоло
Комментарии (11)
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oyabun
1642306369
На сколько наработали (9-е место в таблице) на столько и отдыхали. Всё правильно. Если хотят вылезти из той ж... в которую сами себя загнали, придется потрудиться чуть больше чем обычно. Тем более что серия первых игр будет очень тяжелая.
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Форвард 79
1642310726
Ваноли вырал себе яму. Игроки ему этого не простят) К марту сольют!))
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portero
1642312887
Обломал игрокам отпуск, показал кто теперь главный....
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paracetamol
1642317732
Бедолаги, мне их жалко!
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Боцман59rus
1642317899
_ так, как они играют, им не то что отпуск, выходные не положены
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subbotaspartak
1642332258
В моей конторе, чтобы вызвать из отпуска, нужен приказ, и вернуть деньги в кассу за неиспользованные дни отпуска. Фраза: мы бюджетники, но не холопы при решениях администраций любого уровня абсолютно, абсолютно учитывается.
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zigbert
1642338672
Да им самим наверное надоело отдыхать. Многие команды уже начали подготовку к продолжению сезона. А Спартаку успешной подготовки с новым тренером!
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