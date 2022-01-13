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    Футболисты «Спартака» вышли из отпуска и познакомились с Ваноли

    «Спартак» объявил о старте подготовки команды ко второй части сезона.

    Сегодня на базе состоялось собрание с новым тренерским штабом во главе с Паоло Ваноли. К футболистам обратились сам итальянский специалист, а также генеральный директор Евгений Мележиков и спортивный директор Лука Каттани.

    Затем команде представили новичков: вратаря Илью Свинова, защитника Леона Классена, хавбека Даниила Хлусевича и форварда Шамара Николсона.

    После собрания прошла первая тренировка «Спартака» в 2022 году, которая из-за погодных условий проводилась полностью в зале.

    На 14 января запланировано углубленное медобследование игроков, а еще через три дня спартаковцы отправятся на тренировочный сбор в Дубай.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101

      Дубина 23 минуты назад

      А бомжарня до си в ОАЭ жопы греет))))

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