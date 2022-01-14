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    «Зенит» собирается отдать Хотулева в аренду, если подпишет Алипа

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с возможным подписанием центрального защитника «Кайрата» Нуралы Алипа.

    – На этом сборе с командой будет работать казахстанский защитник Нуралы Алип. Как появился вариант с просмотром этого футболиста?

    – Вы прекрасно знаете ситуацию с защитниками с российским паспортом – по этой причине укомплектовать команду достаточно сложно, многие клубы обращают внимание на те страны, граждане которых не являются иностранцами для нашего чемпионата.

    Мы наблюдали за Нуралы, а теперь у нас появилась возможность взять его на сборы и посмотреть на него лично. Если он нам подойдет, у нас есть понимание, как дальше развивать отношения с этим игроком.

    Варианты есть, и я надеюсь, что он усилит нашу обойму и у нас появится еще один защитник, который сможет добавить конкуренцию в нашу оборонительную линию.

    Появление такой конкуренции предоставит возможность нашему молодому игроку – а если мы говорим про Алипа, то я в большей степени имею в виду Данилу Хотулeва, – уйти в аренду, чтобы получать игровую практику.

    – Решение по Нуралы будет принято по итогам этого сбора?

    – Думаю, что на первом сборе у нас будет достаточно времени для того, чтобы принять решение.

    Если будут какие-то спорные моменты или причины, по которым у нас не получится сформировать позицию, то, возможно потребуются и следующие сборы, но мы прекрасно понимаем, что и для нас, и для «Кайрата», и для самого Нуралы одного сбора должно быть достаточно.

    • В текущем сезоне Алип провел за «Кайрат» 13 матчей и забил 1 гол.
    • Его контракт с клубом действует до декабря 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,7 миллиона евро.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +56551

      portero 8 минут назад

      Ну давай Семак не ошибись, кто там реально лучше, Хотулёв или казах...надеюсь откатов нет в таких делах???

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