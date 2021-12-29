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    Каннаваро отказался возглавить сборную Польши. До матча с Россией – 2,5 месяца

    Бывший защитник «Ювентуса» и «Реала» Фабио Каннаваро не возглавит сборную Польши.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянец после нескольких дней размышлений решил отказаться от предложенного двухлетнего контракта.

    Каннаваро сообщил о своем решении президенту Федерации футбола Польши. Одна из причин отказа – короткий срок подготовки к стыкам отбора ЧМ-2022.

    • Польша – соперник сборной России по стыкам.
    • Команда встретятся 24 марта в Москве.
    • Каннаваро ранее тренировал только в Азии. В частности, он возглавлял сборную Китая.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +56334

      portero 29 минут назад

      хорошая новость...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1353

      Parham 41 минуту назад

      Да ладно Вам!! Счас так успокоите футболистов России -что просрут всё в первом тайме!!
      И напоминаю -не тренеришки играют в футбол!!!

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