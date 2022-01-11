Каннаваро отказался возглавить сборную Польши. До матча с Россией – 2,5 месяца

Бывший защитник «Ювентуса» и «Реала» Фабио Каннаваро не возглавит сборную Польши.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянец после нескольких дней размышлений решил отказаться от предложенного двухлетнего контракта.

Каннаваро сообщил о своем решении президенту Федерации футбола Польши. Одна из причин отказа – короткий срок подготовки к стыкам отбора ЧМ-2022.