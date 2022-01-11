Каннаваро отказался возглавить сборную Польши. До матча с Россией – 2,5 месяца

Бывший защитник «Ювентуса» и «Реала» Фабио Каннаваро не возглавит сборную Польши.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянец после нескольких дней размышлений решил отказаться от предложенного двухлетнего контракта.
Каннаваро сообщил о своем решении президенту Федерации футбола Польши. Одна из причин отказа – короткий срок подготовки к стыкам отбора ЧМ-2022.
- Польша – соперник сборной России по стыкам.
- Команда встретятся 24 марта в Москве.
- Каннаваро ранее тренировал только в Азии. В частности, он возглавлял сборную Китая.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио