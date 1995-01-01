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    Дзюба и Азмун полетят на сборы «Зенита». Сергеев присоединится к команде в ОАЭ (Bobsoccer)

    Стали известны планы «Зенита» на зимние сборы, которые состоятся в ОАЭ.

    По информации Bobsoccer, нападающие Сердар Азмун и Артем Дзюба полетят на сборы вместе с «Зенитом», несмотря на информацию об их возможном уходе в другие клубы.

    В ОАЭ к команде также присоединится форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев, контракт с которым должен быть подписан до конца недели.

    В рамках второго сбора «Зенит» примет участие в коммерческом турнире, который состоится в Португалии.

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    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +654

      jek718875 2 часа назад

      Мы с Томарой ходим парой

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12134

      Barmaleushka > jek718875 1 час назад

      Кто из вас двоих "томара" ?

      2
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      Рейтинг: +5159

      R_a_i_n > Barmaleushka 1 час назад

      Зюба это томара, а Азмунка - пара))

      1
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      Рейтинг: +6214

      BarStep > jek718875 44 минуты назад

      Хотелось бы уточнить..
      Во первых не ТОмара, а ТАмара..
      Во вторых, а есть ли вообще мысли не ниже пояса?!

      Рая, тебя это тоже касается..

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