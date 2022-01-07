Дзюба и Азмун полетят на сборы «Зенита». Сергеев присоединится к команде в ОАЭ (Bobsoccer)

Стали известны планы «Зенита» на зимние сборы, которые состоятся в ОАЭ.

По информации Bobsoccer, нападающие Сердар Азмун и Артем Дзюба полетят на сборы вместе с «Зенитом», несмотря на информацию об их возможном уходе в другие клубы.

В ОАЭ к команде также присоединится форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев, контракт с которым должен быть подписан до конца недели.

В рамках второго сбора «Зенит» примет участие в коммерческом турнире, который состоится в Португалии.