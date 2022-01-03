Игроки «Челси» поддержали решение Тухеля исключить Лукаку из заявки на матч с «Ливерпулем» (The Athletic)

Футболисты «Челси» остались недовольны поведением нападающего Ромелу Лукаку, который в недавнем интервью усомнился в правильности игровой схемы клуба и заявил, что однажды вернется в «Интер».

По информации The Athletic, Жоржиньо, Н'голо Канте, Сезар Аспиликуэта и Антонио Рюдигер поддержали решение Томаса Тухеля исключить Лукаку из заявки на матч с «Ливерпулем».

Один из неназванных источников сообщил, что никто в «Челси» не разделяет позицию Лукаку: «Никто не может поверить в то, что он так поступил». Также никто в клубе не чувствует, что Лукаку недоволен положением в «Челси».

В текущем сезоне Лукаку забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.

Летом «Челси» заплатил за форварда 115 миллионов евро.

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