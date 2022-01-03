Игроки «Челси» поддержали решение Тухеля исключить Лукаку из заявки на матч с «Ливерпулем» (The Athletic)

В Челси теперь на "партсобрании" решают вопросы тактики на игру и состава???)))
А Рома Абрамов... с "колективом" решает какой длины ему новую яхту захерачить?)))
УМОРА!)))
Была бы, если бы... не это... РАСИСТСКОЕ ГОВНИЩЕ...
Лукаку, на всякий случай, один из топовых напов в текущем МИРОВОМ футболе и легко усилит Конте в Тотах, а Тухлый со своей "ново тактикой" из лидеров турнира уже на 10 очей скатился от МанСити в моменте))))
Футболисты «Челси» остались недовольны поведением нападающего Ромелу Лукаку, который в недавнем интервью усомнился в правильности игровой схемы клуба и заявил, что однажды вернется в «Интер».
По информации The Athletic, Жоржиньо, Н'голо Канте, Сезар Аспиликуэта и Антонио Рюдигер поддержали решение Томаса Тухеля исключить Лукаку из заявки на матч с «Ливерпулем».
Один из неназванных источников сообщил, что никто в «Челси» не разделяет позицию Лукаку: «Никто не может поверить в то, что он так поступил». Также никто в клубе не чувствует, что Лукаку недоволен положением в «Челси».
- В текущем сезоне Лукаку забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
- Летом «Челси» заплатил за форварда 115 миллионов евро.
Тухель – о Лукаку: «Путь назад есть всегда. Мы решим все за закрытыми дверями»
Лукаку может уйти в «Тоттенхэм», чтобы вновь поработать с Конте