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    Игроки «Челси» поддержали решение Тухеля исключить Лукаку из заявки на матч с «Ливерпулем» (The Athletic)

    Футболисты «Челси» остались недовольны поведением нападающего Ромелу Лукаку, который в недавнем интервью усомнился в правильности игровой схемы клуба и заявил, что однажды вернется в «Интер».

    По информации The Athletic, Жоржиньо, Н'голо Канте, Сезар Аспиликуэта и Антонио Рюдигер поддержали решение Томаса Тухеля исключить Лукаку из заявки на матч с «Ливерпулем».

    Один из неназванных источников сообщил, что никто в «Челси» не разделяет позицию Лукаку: «Никто не может поверить в то, что он так поступил». Также никто в клубе не чувствует, что Лукаку недоволен положением в «Челси».

    • В текущем сезоне Лукаку забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
    • Летом «Челси» заплатил за форварда 115 миллионов евро.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 18:47
    Комментарии10
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      Рейтинг: +643

      Soccerdealer63 26 минут назад

      В Челси теперь на "партсобрании" решают вопросы тактики на игру и состава???)))
      А Рома Абрамов... с "колективом" решает какой длины ему новую яхту захерачить?)))
      УМОРА!)))
      Была бы, если бы... не это... РАСИСТСКОЕ ГОВНИЩЕ...
      Лукаку, на всякий случай, один из топовых напов в текущем МИРОВОМ футболе и легко усилит Конте в Тотах, а Тухлый со своей "ново тактикой" из лидеров турнира уже на 10 очей скатился от МанСити в моменте))))

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      Рейтинг: +13395

      ilichkadr 1 час назад

      Всё верно. В клубе, коллективе не должна командовать обезьяна. даже если она и знает таблицу умножения.

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      Рейтинг: +22221

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      В общем, довставались на колено. Теперь лукаки будут ставить вас на оба.

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      Рейтинг: +5052

      Виталий Орехов > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ага! А еще на оба локтя!!! Одновременно...

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      Рейтинг: +896

      стоп кран 1 час назад

      Не плюй на коллектив, а то ведь если коллектив плюнет на тебя - ты утонешь.

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      Рейтинг: +263

      Suvorov51 > стоп кран 44 минуты назад

      В спорте нет коллектива. там работа и требования к работнику. там нет той дружбы что у нас в деревне. есть хозяин который тебя нанял на работу. а ты есть раб. и ты отрабатываешь свой контракт. а дружба можетбыть там где есть независимость. а остальное трепп

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      Рейтинг: +13395

      ilichkadr > Suvorov51 9 минут назад

      "В спорте нет коллектива"
      P.S. Чуствуется, что ты не с хутора, аула или улуса. Может скит твой дом родной, а Suvorov51?

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      Рейтинг: +13226

      Skull_Boy 2 часа назад

      А кто будет доволен, что он играет заочно лучше, чем Вернер, но все равно мимо состава

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      Рейтинг: +299

      orlovcar > Skull_Boy 58 минут назад

      ты даун. когда вообще вернер играл последний раз?

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      Рейтинг: +13226

      Skull_Boy > orlovcar 46 минут назад

      За дауном в зеркале или спроси своего отца, и перед тем как блеснуть своим интеллектом уровня плинтуса узнай утверждение появление игрока на поле и его КПД и проверяй его, а не пости сразу херню недоразвитое ты уе_6ище и полемика закончена

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