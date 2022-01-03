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  • Игроки «Челси» поддержали решение Тухеля исключить Лукаку из заявки на матч с «Ливерпулем» (The Athletic)

Игроки «Челси» поддержали решение Тухеля исключить Лукаку из заявки на матч с «Ливерпулем» (The Athletic)

3 января 2022, 18:47
8

Футболисты «Челси» остались недовольны поведением нападающего Ромелу Лукаку, который в недавнем интервью усомнился в правильности игровой схемы клуба и заявил, что однажды вернется в «Интер».

По информации The Athletic, Жоржиньо, Н'голо Канте, Сезар Аспиликуэта и Антонио Рюдигер поддержали решение Томаса Тухеля исключить Лукаку из заявки на матч с «Ливерпулем».

Один из неназванных источников сообщил, что никто в «Челси» не разделяет позицию Лукаку: «Никто не может поверить в то, что он так поступил». Также никто в клубе не чувствует, что Лукаку недоволен положением в «Челси».

  • В текущем сезоне Лукаку забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
  • Летом «Челси» заплатил за форварда 115 миллионов евро.

Тухель – о Лукаку: «Путь назад есть всегда. Мы решим все за закрытыми дверями»

Лукаку может уйти в «Тоттенхэм», чтобы вновь поработать с Конте

Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Челси Ливерпуль Аспиликуэта Сесар Лукаку Ромелу Жоржиньо Рюдигер Антонио Канте Н'Голо Тухель Томас
Комментарии (8)
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Skull_Boy
1641226875
А кто будет доволен, что он играет заочно лучше, чем Вернер, но все равно мимо состава
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DOCTOR PENALTY
1641228475
В общем, довставались на колено. Теперь лукаки будут ставить вас на оба.
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ilichkadr
1641228614
Всё верно. В клубе, коллективе не должна командовать обезьяна. даже если она и знает таблицу умножения.
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Soccerdealer63
1641232514
В Челси теперь на "партсобрании" решают вопросы тактики на игру и состава???))) А Рома Абрамов... с "колективом" решает какой длины ему новую яхту захерачить?))) УМОРА!))) Была бы, если бы... не это... РАСИСТСКОЕ ГОВНИЩЕ... Лукаку, на всякий случай, один из топовых напов в текущем МИРОВОМ футболе и легко усилит Конте в Тотах, а Тухлый со своей "ново тактикой" из лидеров турнира уже на 10 очей скатился от МанСити в моменте))))
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