Тухель – о Лукаку: «Путь назад есть всегда. Мы решим все за закрытыми дверями»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ситуацию с исключением из состава форварда Ромелу Лукаку.
«Мы встретимся в понедельник. Он наш игрок. Путь назад есть всегда. Мы решим все за закрытыми дверями.
И когда решение будет принято, возможно, вы узнаете о нем. Сейчас мне нечего сказать», – сказал Тухель.
- В текущем сезоне Лукаку забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
- Летом «Челси» заплатил за форварда 115 миллионов евро.
- На прошлой неделе футболист в интервью выразил сомнение в правильности тактической схемы Тухеля.
Источник: The Athletic