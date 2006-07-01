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    Тухель – о Лукаку: «Путь назад есть всегда. Мы решим все за закрытыми дверями»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ситуацию с исключением из состава форварда Ромелу Лукаку.

    «Мы встретимся в понедельник. Он наш игрок. Путь назад есть всегда. Мы решим все за закрытыми дверями.

    И когда решение будет принято, возможно, вы узнаете о нем. Сейчас мне нечего сказать», – сказал Тухель.

    • В текущем сезоне Лукаку забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
    • Летом «Челси» заплатил за форварда 115 миллионов евро.
    • На прошлой неделе футболист в интервью выразил сомнение в правильности тактической схемы Тухеля.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 07:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +643

      Soccerdealer63 1 час назад

      Печально....
      Печально то, что на наши деньги (а чьи ещё деньги у Ромочки?) купленного ОЧЕНЬ ДОРОГО гениального футболиста тупо маринуют в запасе изза обидчивости коуча..
      Ромелу надо возвращаться к Конте. Он - МУЖИК!

      0
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      Рейтинг: +53

      Lipatoff 1 час назад

      Мало чёрных футболистов достигали высот, потому что слабохарактерная раса, кстати из-за этого у них склонность к рабству

      0
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      Рейтинг: +643

      Soccerdealer63 > Lipatoff 1 час назад

      Вопрос только один: ты лечишся сам таблетками или стационарно? И, если вариант №2, то как вы там получаете доступ в интернет- официально или украдкой?

      1
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      Рейтинг: +646

      jek718875 2 часа назад

      Макаку попёрся за длинным рублём и обделался

      1
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      Рейтинг: +23775

      vladimir-7 2 часа назад

      Тухель обидчивый и злопамятный.

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