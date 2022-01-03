Тухель – о Лукаку: «Путь назад есть всегда. Мы решим все за закрытыми дверями»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ситуацию с исключением из состава форварда Ромелу Лукаку.

«Мы встретимся в понедельник. Он наш игрок. Путь назад есть всегда. Мы решим все за закрытыми дверями.

И когда решение будет принято, возможно, вы узнаете о нем. Сейчас мне нечего сказать», – сказал Тухель.