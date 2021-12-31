Лукаку может уйти в «Тоттенхэм», чтобы вновь поработать с Конте

МОЙ ПОСТ ТУТ ЖЕ от 31.12.21:
31.12.2021
07:08 Лукаку: «Тухель решил использовать другую игровую систему. Я недоволен ситуацией»
Ромелу, давай обратно к Конте! Он где-то там рядышком - в АПЛ))) А потом раздолбай Тухлого вговно на поле)))
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, возможно, сменит клубную прописку летом 2022 года.
У бельгийца есть вариант с переходом в «Тоттенхэм», который возглавляет Антонио Конте.
Если лондонский клуб сможет купить Лукаку, то откажется от трансфера форварда «Фиорентины» Душана Влаховича.
- Летом «Челси» заплатил за Лукаку 115 миллионов евро.
- В текущем сезоне он забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
- Игрок работал вместе с Конте в «Интере».