Лукаку может уйти в «Тоттенхэм», чтобы вновь поработать с Конте

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, возможно, сменит клубную прописку летом 2022 года.

У бельгийца есть вариант с переходом в «Тоттенхэм», который возглавляет Антонио Конте.

Если лондонский клуб сможет купить Лукаку, то откажется от трансфера форварда «Фиорентины» Душана Влаховича.