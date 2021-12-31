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    Лукаку может уйти в «Тоттенхэм», чтобы вновь поработать с Конте

    Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, возможно, сменит клубную прописку летом 2022 года.

    У бельгийца есть вариант с переходом в «Тоттенхэм», который возглавляет Антонио Конте.

    Если лондонский клуб сможет купить Лукаку, то откажется от трансфера форварда «Фиорентины» Душана Влаховича.

    • Летом «Челси» заплатил за Лукаку 115 миллионов евро.
    • В текущем сезоне он забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
    • Игрок работал вместе с Конте в «Интере».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +643

      Soccerdealer63 1 час назад

      МОЙ ПОСТ ТУТ ЖЕ от 31.12.21:
      31.12.2021
      07:08 Лукаку: «Тухель решил использовать другую игровую систему. Я недоволен ситуацией»
      Ромелу, давай обратно к Конте! Он где-то там рядышком - в АПЛ))) А потом раздолбай Тухлого вговно на поле)))

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      Рейтинг: +53

      Lipatoff 1 час назад

      Тоттенхэм клуб не победит елей, там нет характера, даже Конте не поможет, разве, что выход в ЛЧ обеспечит

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