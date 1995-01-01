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    Тухель – об исключении Лукаку из заявки на игру с «Ливерпулем»: «Таким образом я защитил подготовку к матчу»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель объяснил, почему форварда Ромелу Лукаку не оказалось в заявке на матч 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля». Немец подтвердил, что дело в последнем интервью игрока.

    «Ситуация оказалась слишком большой, слишком шумной, причем близко к матчу. [Таким образом] я решил защитить подготовку к игре», – сказал Тухель в эфире Sky Sports.

    • Тухель на этой неделе остался недоволен интервью своего нападающего. Игрок в беседе выразил сомнение в правильности тактической схемы Тухеля.
    • 28-летний Лукаку забил в 2 последних матчах.
    • Игра «Челси» – «Ливерпуль» начнется в 19:30 по Москве.

    Тухель: «Не ощущаю, что Лукаку несчастлив. Удивлен его интервью»

    Тухель: «Интервью Лукаку? Нам это не нравится. Оно принесло лишний шум»

    Лукаку: «Надеюсь, что однажды вернусь в «Интер»

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +253

      Suvorov51 23 минуты назад

      Да. а ты глупец. это тебе будет стоить очков и потеря доверия со стороны Лукаку. теперь ты затухнешь и даже Рома тебя не спасёт. подпилил то на чем сидел Чудак на букву М

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      Рейтинг: +13389

      ilichkadr > Suvorov51 6 минут назад

      Челси и без Лукаку дёрнет Ливерпуль, Тухель, тем самым докажет, что и без обидчевой шоколадки можно делать результат.

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      Рейтинг: +23771

      vladimir-7 40 минут назад

      Томас нашел на свой зад приключение, убрав Лукаку.

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      Рейтинг: +117

      Аден 41 минуту назад

      Да, тухлый оказывается латентный расист.

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