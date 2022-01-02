Тухель – об исключении Лукаку из заявки на игру с «Ливерпулем»: «Таким образом я защитил подготовку к матчу»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель объяснил, почему форварда Ромелу Лукаку не оказалось в заявке на матч 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля». Немец подтвердил, что дело в последнем интервью игрока.

«Ситуация оказалась слишком большой, слишком шумной, причем близко к матчу. [Таким образом] я решил защитить подготовку к игре», – сказал Тухель в эфире Sky Sports.

Тухель на этой неделе остался недоволен интервью своего нападающего. Игрок в беседе выразил сомнение в правильности тактической схемы Тухеля.

28-летний Лукаку забил в 2 последних матчах.

Игра «Челси» – «Ливерпуль» начнется в 19:30 по Москве.

Тухель: «Не ощущаю, что Лукаку несчастлив. Удивлен его интервью»

Тухель: «Интервью Лукаку? Нам это не нравится. Оно принесло лишний шум»

Лукаку: «Надеюсь, что однажды вернусь в «Интер»