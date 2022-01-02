Лукаку не попал в заявку «Челси» на игру с «Ливерпулем»

Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем».

«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Алонсо, Аспиликуэта, Чалоба, Ковачич, Канте, Хаверц, Маунт, Пулишич.

Запасные: Аррисабалага, Сарр, Баркли, Жоржиньо, Холл, Вейл, Зиеш, Ньигес, Хадсон-Одои.

«Ливерпуль»: Келлехер, Цимикас, Конате, ван Дейк, Александер-Арнольд, Милнер, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Жота, Салах.

Запасные: Адриан, Марсело, Бек, Гомес, Уильямс, Джонс, Кейта, Мортон, Окслэд-Чемберлен.

Матч начнется в 19:30 по Москве.

Команды занимают 2-е и 3-е места соответственно.

Ромелу Лукаку не попал в заявку. Ранее главный тренер Томас Тухель выражал недовольство последним интервью бельгийца.

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