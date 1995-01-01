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    Тест: кино или настоящий футбол?

    Лукаку не попал в заявку «Челси» на игру с «Ливерпулем»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем».

    «Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Алонсо, Аспиликуэта, Чалоба, Ковачич, Канте, Хаверц, Маунт, Пулишич.

    Запасные: Аррисабалага, Сарр, Баркли, Жоржиньо, Холл, Вейл, Зиеш, Ньигес, Хадсон-Одои.

    «Ливерпуль»: Келлехер, Цимикас, Конате, ван Дейк, Александер-Арнольд, Милнер, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Жота, Салах.

    Запасные: Адриан, Марсело, Бек, Гомес, Уильямс, Джонс, Кейта, Мортон, Окслэд-Чемберлен.

    • Матч начнется в 19:30 по Москве.
    • Команды занимают 2-е и 3-е места соответственно.
    • Ромелу Лукаку не попал в заявку. Ранее главный тренер Томас Тухель выражал недовольство последним интервью бельгийца.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Ливерпуля»

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    Сегодня, 18:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3523

      Блямба 1 час назад

      Сергей Богданычу бы поучиться одним пинком сбивать дурную спесь.

      1
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      Рейтинг: +336

      egor tikhonov 1 час назад

      синие против красных....бомжи и мясные посмотрите-насладитесь футболом ,хоть так(

      0
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    • ...
      Рейтинг: +336

      egor tikhonov 1 час назад

      где напы? автобус марки Тухель?

      0
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