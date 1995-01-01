Лукаку не попал в заявку «Челси» на игру с «Ливерпулем»

Сергей Богданычу бы поучиться одним пинком сбивать дурную спесь.
Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем».
«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Алонсо, Аспиликуэта, Чалоба, Ковачич, Канте, Хаверц, Маунт, Пулишич.
Запасные: Аррисабалага, Сарр, Баркли, Жоржиньо, Холл, Вейл, Зиеш, Ньигес, Хадсон-Одои.
«Ливерпуль»: Келлехер, Цимикас, Конате, ван Дейк, Александер-Арнольд, Милнер, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Жота, Салах.
Запасные: Адриан, Марсело, Бек, Гомес, Уильямс, Джонс, Кейта, Мортон, Окслэд-Чемберлен.
- Матч начнется в 19:30 по Москве.
- Команды занимают 2-е и 3-е места соответственно.
- Ромелу Лукаку не попал в заявку. Ранее главный тренер Томас Тухель выражал недовольство последним интервью бельгийца.