АПЛ. «Астон Вилла» Джеррарда уступила «Брентфорду», «Эвертон» – дома «Брайтону»

«Астон Вилла» Стивена Джеррарда вела в счете против «Брентфорда», но в итоге уступила. Решающий гол лондонцев забил датчанин Мадс Расмуссен.

Гол Йоанна Висса – первый гол в АПЛ из-за пределов штрафной в истории «Брентфорда».

«Эвертон» под руководством Рафаэля Бенитеса проиграл дома «Брайтону». Ливерпульцы идут в таблице 15-ми.

Англия. АПЛ. 21-й тур

Брентфорд – Астон Вилла – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Ингс, 16; 1:1 – Висса, 42; 2:1 – Расмуссен, 83.

Лидс – Бернли – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Харрисон, 39; 1:1 – Корне, 54; 2:1 – Даллас, 77; 3:1 – Джеймс, 90+2.

Эвертон – Брайтон – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Макаллистер, 3; 0:2 – Берн, 21; 1:2 – Гордон, 53; 1:3 – Макаллистер, 71; 2:3 – Гордон, 76.

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