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    АПЛ. «Астон Вилла» Джеррарда уступила «Брентфорду», «Эвертон» – дома «Брайтону»

    «Астон Вилла» Стивена Джеррарда вела в счете против «Брентфорда», но в итоге уступила. Решающий гол лондонцев забил датчанин Мадс Расмуссен.

    Гол Йоанна Висса – первый гол в АПЛ из-за пределов штрафной в истории «Брентфорда».

    «Эвертон» под руководством Рафаэля Бенитеса проиграл дома «Брайтону». Ливерпульцы идут в таблице 15-ми.

    Англия. АПЛ. 21-й тур

    Брентфорд – Астон Вилла – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Ингс, 16; 1:1 – Висса, 42; 2:1 – Расмуссен, 83.

    Лидс – Бернли – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Харрисон, 39; 1:1 – Корне, 54; 2:1 – Даллас, 77; 3:1 – Джеймс, 90+2.

    Эвертон – Брайтон – 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Макаллистер, 3; 0:2 – Берн, 21; 1:2 – Гордон, 53; 1:3 – Макаллистер, 71; 2:3 – Гордон, 76.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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