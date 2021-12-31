Артета – о коронавирусе: «Мне было тяжело, но сейчас лучше»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в преддверии матча 21-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» рассказал, как восстанавливается от коронавируса. Испанца не будет на игре.

«Сегодня я чувствую себя намного лучше. У меня было несколько тяжелых дней, но я уже сталкивался с этим раньше.

Завтра мне понадобится большая комната, чтобы смотреть матч. Буду расхаживать по ней, не смогу сидеть на месте», – сказал Артета.

Артета уже болел коронавирусом в марте 2020 года.

«Арсенал» занимает 4-е место в АПЛ.

«Манчестер Сити» лидирует с 8-очковым отрывом.

Артета повторно заразился коронавирусом. Он пропустит матч с «Ман Сити»