Артета – о коронавирусе: «Мне было тяжело, но сейчас лучше»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в преддверии матча 21-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» рассказал, как восстанавливается от коронавируса. Испанца не будет на игре.
«Сегодня я чувствую себя намного лучше. У меня было несколько тяжелых дней, но я уже сталкивался с этим раньше.
Завтра мне понадобится большая комната, чтобы смотреть матч. Буду расхаживать по ней, не смогу сидеть на месте», – сказал Артета.
- Артета уже болел коронавирусом в марте 2020 года.
- «Арсенал» занимает 4-е место в АПЛ.
- «Манчестер Сити» лидирует с 8-очковым отрывом.
Артета повторно заразился коронавирусом. Он пропустит матч с «Ман Сити»
Источник: твиттер Чарльза Уоттса