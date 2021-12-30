«Болейте за наш футбол и за любимые команды». Семин поздравил болельщиков с Новым годом

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин поздравил болельщиков с Новым годом.

«Дорогие болельщики! Уходящий год был сложным. Несмотря ни на что, давайте верить в лучшее! Верить в нашу сборную, удачу в еврокубках. Верить во все то, что может принести нам успех и радость!

Здоровья вам и вашим семьям! Приходите на стадионы и болейте за наш футбол и ваши любимые команды! Вы – одна из главных составляющих удачи! Побед вам везде и всегда!» – написал Семин в инстаграме.

«Локомотив» не продлил контракт с Семиным в мае 2020 года.

После этого тренер успел поработать в «Ростове».

74-летний специалист возглавлял донскую команду с 4 августа по 25 сентября.