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  • «Болейте за наш футбол и за любимые команды». Семин поздравил болельщиков с Новым годом

«Болейте за наш футбол и за любимые команды». Семин поздравил болельщиков с Новым годом

30 декабря 2021, 13:47
3

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин поздравил болельщиков с Новым годом.

«Дорогие болельщики! Уходящий год был сложным. Несмотря ни на что, давайте верить в лучшее! Верить в нашу сборную, удачу в еврокубках. Верить во все то, что может принести нам успех и радость!

Здоровья вам и вашим семьям! Приходите на стадионы и болейте за наш футбол и ваши любимые команды! Вы – одна из главных составляющих удачи! Побед вам везде и всегда!» – написал Семин в инстаграме.

  • «Локомотив» не продлил контракт с Семиным в мае 2020 года.
  • После этого тренер успел поработать в «Ростове».
  • 74-летний специалист возглавлял донскую команду с 4 августа по 25 сентября.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Юрия Семина
Россия. Премьер-лига Семин Юрий
Комментарии (3)
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Axe111
1640863261
Наш футбол)))
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basil2591
1640864777
"... болейте за наш футбол..." А разве он у нас есть - пока его, к сожалению, не видно.
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3meeeD
1640867780
Сам болей за клоунаду е5аную
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