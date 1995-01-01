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    «Болейте за наш футбол и за любимые команды». Семин поздравил болельщиков с Новым годом

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин поздравил болельщиков с Новым годом.

    «Дорогие болельщики! Уходящий год был сложным. Несмотря ни на что, давайте верить в лучшее! Верить в нашу сборную, удачу в еврокубках. Верить во все то, что может принести нам успех и радость!

    Здоровья вам и вашим семьям! Приходите на стадионы и болейте за наш футбол и ваши любимые команды! Вы – одна из главных составляющих удачи! Побед вам везде и всегда!» – написал Семин в инстаграме.

    • «Локомотив» не продлил контракт с Семиным в мае 2020 года.
    • После этого тренер успел поработать в «Ростове».
    • 74-летний специалист возглавлял донскую команду с 4 августа по 25 сентября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Юрия Семина

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    Сегодня, 13:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +215

      3meeeD 16 минут назад

      Сам болей за клоунаду е5аную

      0
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      Рейтинг: +48

      basil2591 1 час назад

      "... болейте за наш футбол..."

      А разве он у нас есть - пока его, к сожалению, не видно.

      0
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      Рейтинг: +3309

      Axe111 1 час назад

      Наш футбол)))

      0
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