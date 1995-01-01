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    Казанский выиграл «Приз Юрия Розанова» как лучший футбольный комментатор «Матч ТВ» в 2021 году

    Футбольные комментаторы «Матч ТВ» посредством голосования определили лучшего среди себя в 2021 году. Лучшим оказался Денис Казанский, покинувший холдинг в сентябре и сейчас работающий на Первом канале.

    Второе место занял Константин Генич. Третий – Роман Трушечкин.

    • Организатором конкурса выступил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.
    • Конкурс получил имя Юрия Розанова – комментатора, ушедшего из жизни в 2021 году.
    • В голосовании поучаствовало 35 футбольных комментаторов «Матч ТВ».

    Денис Казанский объявил об уходе с «Матч ТВ»

    Казанский – об уходе с «Матч ТВ»: «Не вижу развития в том, что самым ярким эфиром Евро-2020 стала студия с Бузовой»

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    Источник: твиттер Дмитрия Шнякина

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