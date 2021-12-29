Казанский выиграл «Приз Юрия Розанова» как лучший футбольный комментатор «Матч ТВ» в 2021 году

Футбольные комментаторы «Матч ТВ» посредством голосования определили лучшего среди себя в 2021 году. Лучшим оказался Денис Казанский, покинувший холдинг в сентябре и сейчас работающий на Первом канале.

Второе место занял Константин Генич. Третий – Роман Трушечкин.

Организатором конкурса выступил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин .

. Конкурс получил имя Юрия Розанова – комментатора, ушедшего из жизни в 2021 году.

– комментатора, ушедшего из жизни в 2021 году. В голосовании поучаствовало 35 футбольных комментаторов «Матч ТВ».

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