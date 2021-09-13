Денис Казанский объявил об уходе с «Матч ТВ»

Комментатор Денис Казанский сообщил об уходе с «Матч ТВ».

«Вот и все. Я принял нелегкое решение покинуть «Матч ТВ».

Шесть лет на канале и пятнадцать в холдинге – большая и важная часть моей жизни, позволившая получить неоценимый опыт.

Я хочу сказать огромное спасибо каналу за то, что помог мне стать тем, кто я есть сейчас, реализовать многие мечты и идеи, получать удовольствие от каждого дня.

Оглядываясь назад, могу признаться: мне не стыдно за свою работу. Я старался делать ее честно, чтобы мой зритель мог получать яркие эмоции от просмотра спортивных событий и сопереживать тем, кто выходит играть перед огромной аудиторией.

Мне очень повезло, что в течение карьеры – сначала на НТВ Плюс, затем и «Матч ТВ» – друзья и коллеги поддерживали меня во всех начинаниях и делали все необходимое, чтобы дать мне возможность реализоваться как профессионалу и человеку.

У каждого из нас в жизни наступает момент, когда он должен бросить себе новый вызов для перехода на следующий этап в своем развитии. Я считаю, что время для этого шага наступило. Хочу немного расширить зону комфорта и попробовать себя на другом уровне.

Пожалуйста, не ищите кошку там, где ее нет – это решение никак не связано с финансовыми условиями работы или внутренними делами канала. Это было мое и только мое решение, я руководствуюсь исключительно внутренними ощущениями.

Признаюсь, что было непросто сделать этот шаг – людям моей профессии свойственно рефлексировать. Но огромное желание идти вперед и развиваться перевесило все возникавшие сомнения.

Да, так получилось, что мой уход совпал с другими изменениями на канале, но, как пишут в титрах перед началом фильма, любое сходство с реальными событиями случайно.

И последнее. Когда я пришел молодым комментатором на НТВ Плюс, желание было одно – работать. Много работать, чтобы получить опыт, знания, чтобы овладеть профессией. Финансовые вопросы всегда были где-то далеко.

Так продолжалось с первого и до последнего дня. Поэтому я хочу, чтобы моя последняя зарплата на канале перешла молодым комментаторам, которые присоединились к «Матч ТВ» в этом году.

Искренне надеюсь, что это даст им дополнительную поддержку и понимание, что они на правильном пути!» – написал Казанский в инстаграме.