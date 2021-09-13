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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Денис Казанский объявил об уходе с «Матч ТВ»

13 сентября 2021, 16:42
37

Комментатор Денис Казанский сообщил об уходе с «Матч ТВ».

«Вот и все. Я принял нелегкое решение покинуть «Матч ТВ».

Шесть лет на канале и пятнадцать в холдинге – большая и важная часть моей жизни, позволившая получить неоценимый опыт.

Я хочу сказать огромное спасибо каналу за то, что помог мне стать тем, кто я есть сейчас, реализовать многие мечты и идеи, получать удовольствие от каждого дня.

Оглядываясь назад, могу признаться: мне не стыдно за свою работу. Я старался делать ее честно, чтобы мой зритель мог получать яркие эмоции от просмотра спортивных событий и сопереживать тем, кто выходит играть перед огромной аудиторией.

Мне очень повезло, что в течение карьеры – сначала на НТВ Плюс, затем и «Матч ТВ» – друзья и коллеги поддерживали меня во всех начинаниях и делали все необходимое, чтобы дать мне возможность реализоваться как профессионалу и человеку.

У каждого из нас в жизни наступает момент, когда он должен бросить себе новый вызов для перехода на следующий этап в своем развитии. Я считаю, что время для этого шага наступило. Хочу немного расширить зону комфорта и попробовать себя на другом уровне.

Пожалуйста, не ищите кошку там, где ее нет – это решение никак не связано с финансовыми условиями работы или внутренними делами канала. Это было мое и только мое решение, я руководствуюсь исключительно внутренними ощущениями.

Признаюсь, что было непросто сделать этот шаг – людям моей профессии свойственно рефлексировать. Но огромное желание идти вперед и развиваться перевесило все возникавшие сомнения.

Да, так получилось, что мой уход совпал с другими изменениями на канале, но, как пишут в титрах перед началом фильма, любое сходство с реальными событиями случайно.

И последнее. Когда я пришел молодым комментатором на НТВ Плюс, желание было одно – работать. Много работать, чтобы получить опыт, знания, чтобы овладеть профессией. Финансовые вопросы всегда были где-то далеко.

Так продолжалось с первого и до последнего дня. Поэтому я хочу, чтобы моя последняя зарплата на канале перешла молодым комментаторам, которые присоединились к «Матч ТВ» в этом году.

Искренне надеюсь, что это даст им дополнительную поддержку и понимание, что они на правильном пути!» – написал Казанский в инстаграме.

Источник: инстаграм Дениса Казанского
Россия
Комментарии (37)
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Aldo.CSKA
1631540903
Ну ё-моё, скоро там один Чердак-жополиз останется ((
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rash1959
1631541062
Один из немногих толковых комментаторов на срачтв.
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порт
1631541082
Такими темпами на канале останется Губерниев и Черданцев.
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Блямба
1631541766
И жирный шрифт..) Опять нас постигло что-то из ох.у.енного в мире футбольных новостей.
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talgatnurzhanov2006
1631541978
Дорогу молодым!!!
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zra78
1631542612
Да когда же такое же письмо Черданцев напишет?
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Skull_Boy
1631543772
И осталось 2 идиота Чердак и еще более неадекват Губерниев, и правильно, а что там делать, если на канале футбола нет
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R_a_i_n
1631544492
Все бегут с газпром проекта. Даже за деньги им там уже тошно...
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Боцман59rus
1631546134
_ все так пля пафосно уходят, как будто мир вокруг них крутится. Обращения пишут, письма прощальные, как они там все себя любят и верят в собственную значимость. Канал конечно говно, но все таки раскрутил их, дал толчок карьере, но сейчас они включат принципы честной журналистики и начнут дружно поливать Канделаки и других управленцев нечистотами.
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Из Твери Леха
1631548028
Лучше бы возродили радио спорт-фм по всей стране снова на те деньги, что содержат эту богадельню под названием "матч" (кстати название-то даже убогое для канала). Все равно ведь как и на канале Россия-2 (бывший спорт) крутят фильмы с Брюсом ЛИ. Все трансляции перевести на платные каналы, у кого есть деньги - будут смотреть. У кого нет - будут слушать на FM приемниках. Все по чесноку. По функционалу эта конторка уступает даже каналу 7ТВ, которые очень интересно подавал спорт. информацию и даже транслировал интересные виды спорта.
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