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    Денис Казанский объявил об уходе с «Матч ТВ»

    Комментатор Денис Казанский сообщил об уходе с «Матч ТВ».

    «Вот и все. Я принял нелегкое решение покинуть «Матч ТВ».

    Шесть лет на канале и пятнадцать в холдинге – большая и важная часть моей жизни, позволившая получить неоценимый опыт.

    Я хочу сказать огромное спасибо каналу за то, что помог мне стать тем, кто я есть сейчас, реализовать многие мечты и идеи, получать удовольствие от каждого дня.

    Оглядываясь назад, могу признаться: мне не стыдно за свою работу. Я старался делать ее честно, чтобы мой зритель мог получать яркие эмоции от просмотра спортивных событий и сопереживать тем, кто выходит играть перед огромной аудиторией.

    Мне очень повезло, что в течение карьеры – сначала на НТВ Плюс, затем и «Матч ТВ» – друзья и коллеги поддерживали меня во всех начинаниях и делали все необходимое, чтобы дать мне возможность реализоваться как профессионалу и человеку.

    У каждого из нас в жизни наступает момент, когда он должен бросить себе новый вызов для перехода на следующий этап в своем развитии. Я считаю, что время для этого шага наступило. Хочу немного расширить зону комфорта и попробовать себя на другом уровне.

    Пожалуйста, не ищите кошку там, где ее нет – это решение никак не связано с финансовыми условиями работы или внутренними делами канала. Это было мое и только мое решение, я руководствуюсь исключительно внутренними ощущениями.

    Признаюсь, что было непросто сделать этот шаг – людям моей профессии свойственно рефлексировать. Но огромное желание идти вперед и развиваться перевесило все возникавшие сомнения.

    Да, так получилось, что мой уход совпал с другими изменениями на канале, но, как пишут в титрах перед началом фильма, любое сходство с реальными событиями случайно.

    И последнее. Когда я пришел молодым комментатором на НТВ Плюс, желание было одно – работать. Много работать, чтобы получить опыт, знания, чтобы овладеть профессией. Финансовые вопросы всегда были где-то далеко.

    Так продолжалось с первого и до последнего дня. Поэтому я хочу, чтобы моя последняя зарплата на канале перешла молодым комментаторам, которые присоединились к «Матч ТВ» в этом году.

    Искренне надеюсь, что это даст им дополнительную поддержку и понимание, что они на правильном пути!» – написал Казанский в инстаграме.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Дениса Казанского

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии10
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      Рейтинг: +16672

      JTherry 8 минут назад

      Казанский вслед за Арустамяном - в РФС...?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +32149

      zra78 9 минут назад

      Да когда же такое же письмо Черданцев напишет?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1779

      almanev > zra78 7 минут назад

      С языка снял!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1779

      almanev > zra78 6 минут назад

      Хуже Черданцева только Губерниев

      0
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      Рейтинг: +626

      talgatnurzhanov2006 20 минут назад

      Дорогу молодым!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +277

      Блямба 23 минуты назад

      И жирный шрифт..)
      Опять нас постигло что-то из ох.у.енного в мире футбольных новостей.

      1
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      Рейтинг: +5641

      порт 35 минут назад

      Такими темпами на канале останется Губерниев и Черданцев.

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      Рейтинг: +16672

      JTherry > порт 7 минут назад

      Бузова будет приходить в гости с утра после приема рюмки коньяка...)

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      Рейтинг: +4162

      rash1959 35 минут назад

      Один из немногих толковых комментаторов на срачтв.

      2
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      Рейтинг: +1394

      PassCSKA 38 минут назад

      Ну ё-моё, скоро там один Чердак-жополиз останется ((

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