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    Арустамян покинул «Матч ТВ» после интервью с Мамаевым

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил об уходе из холдинга. Причину он изложил в телеграме.

    «Я решил покинуть «Матч ТВ». Мне важно оставаться честным с аудиторией и самим собой. В последнее время этот вопрос встал особенно остро.

    Интервью, как с Павлом Мамаевым (вы уже видели анонс, в эфире «Матча» 24 августа в 21:00) — то, что я не хочу, не могу и не буду делать в какой бы то ни было форме. Это противоречит моим профессиональным и этическим ценностям.

    Я получил редакционное задание: как мне сообщили, Павел хочет дать интервью именно и только мне. Это не моя авторская программа, героя и темы выбирал не я.

    Ехал в Ростов на честный разговор с футболистом. А оказался соучастником нового пиар-перфоманса и получил заранее подготовленного героя для программы вроде «Пусть говорят» или «Окна», при всем к ним уважении. Не осуждаю тех, кто занимается подобным, но мне было жутко дискомфортно. Не копаюсь в личной жизни людей, в грязном белье, никогда этим не занимался и не буду.

    До последнего убеждал руководство «Матч ТВ»: такой контент не должен появляться в эфире спортивного канала. Мои доводы не нашли отклика у руководства «Матча», что вынудило меня сегодня написать заявление об увольнении по собственному желанию.

    «Матч ТВ» в полном праве вести свою редакционную политику так, как считает нужным. Дело только в противоречии с моими принципами. Поступиться ими я не готов.

    Да, наверное, я должен был отказаться от съемок заранее и предвидеть такой сценарий разговора. Или прервать интервью в процессе, когда услышал все, что услышал. Или вообще исчезнуть из кадра — чтобы это интервью не ассоциировалось со мной. Это моя ошибка, признаю ее.

    Позже я отсмотрел итог, сверился с первыми впечатлениями — и поставил вопрос о том, что на спортивном канале такой контент выходить не может.

    Согласно новым приоритетам «Матча» это безусловная журналистская удача и победа. Категорически с этим не согласен. И не вижу смысла продолжать работу при таких противоречиях», – выступил Арустамян.

    • Журналист работал на канале с его основания в 2015 году.
    • До «Матч ТВ» Арустамян работал на «НТВ-ПЛЮС», «Радио Спорт».
    • У Арустамяна есть собственный ютуб-канал Nobel.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 15:21
    Комментарии13
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      Рейтинг: +3795

      mutabor0992 3 минуты назад

      Какой тЦука честный армян!ПИЛЯТЬ!!!

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      Рейтинг: +7282

      FanatSerj 5 минут назад

      Это что такой специальный пиар МАТЧ-ТВ? ещё и время указали когда и во сколько какой то "УГ" смотреть. Не, ну кто то же "ДОМ-2" смотрел столько, видно для этих же поклонников и рассчитано.

      0
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      Рейтинг: +7172

      mihail200606 41 минуту назад

      Ну что от тины ожидать ещё...

      Ждём комменты УтиВаськина...

      Но вообще то мог бы свою принципианальность и раньше проявить, как будто не знал че там за бадяга тянулась до этого с мамаевым и его курицей, и что это не спортконтент..

      3
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      Рейтинг: +824

      Taps 42 минуты назад

      Молодец, хлебать помои с уголовником позорно.

      1
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      Рейтинг: +9697

      NewLife 45 минут назад

      Матч ТВ всеядно. Это сейчас в тренде, кого-то отбрасывают, как иноагента, расчищая пространство для тех, кто заливает дерьмо в уши круглые сутки, а мы лишь наблюдаем деградацию журналистики, как профессии.

      4
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      Рейтинг: +1406

      R_a_i_n 48 минут назад

      Что еще ожидать от бомж канала

      3
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      Рейтинг: +21258

      bset 49 минут назад

      Да. То, что этот сюжет выйдет, это большая ошибка. Ее удалось только минимизировать увольнением до появления сюжета, не дожидаясь реакции аудитории. За это респект. Ну а Канделаки, как обычно, позор. Уже давно все в интернете. Жду не дождусь, когда Матч ТВ наконец загнется и транслировать футбол будут адекватные интернет-платформы типа ОККО.

      2
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      Рейтинг: +2823

      Питерский князь 53 минуты назад

      А что там произошло?

      1
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      Рейтинг: +24736

      Боцман59rus 55 минут назад

      -а до этого ты чем на Матч ТВ занимался? ...нашел видимо место и решил уволиться с пафосом, горе - инсайдер, псевдорепортер)))

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      Рейтинг: +76

      заткнитемнерот 55 минут назад

      Да ну, не верю. Неужели, не знал вопросы и темы интервью заблаговременно? Это ж нонсенс. Испугался негативной реакции части общества и решил заранее подложить соломку.
      Теперь либо Дарьял-тв, либо ютуб, но дорога в большой комментаторский спорт закрыта.

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