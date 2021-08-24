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Арустамян покинул «Матч ТВ» после интервью с Мамаевым

24 августа 2021, 15:21
40

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил об уходе из холдинга.

«Я решил покинуть «Матч ТВ». Мне важно оставаться честным с аудиторией и самим собой. В последнее время этот вопрос встал особенно остро.

Интервью, как с Павлом Мамаевым (вы уже видели анонс, в эфире «Матча» 24 августа в 21:00) – то, что я не хочу, не могу и не буду делать в какой бы то ни было форме. Это противоречит моим профессиональным и этическим ценностям.

Я получил редакционное задание: как мне сообщили, Павел хочет дать интервью именно и только мне. Это не моя авторская программа, героя и темы выбирал не я.

Ехал в Ростов на честный разговор с футболистом. А оказался соучастником нового пиар-перфоманса и получил заранее подготовленного героя для программы вроде «Пусть говорят» или «Окна», при всем к ним уважении. Не осуждаю тех, кто занимается подобным, но мне было жутко дискомфортно. Не копаюсь в личной жизни людей, в грязном белье, никогда этим не занимался и не буду.

До последнего убеждал руководство «Матч ТВ»: такой контент не должен появляться в эфире спортивного канала. Мои доводы не нашли отклика у руководства «Матча», что вынудило меня сегодня написать заявление об увольнении по собственному желанию.

«Матч ТВ» в полном праве вести свою редакционную политику так, как считает нужным. Дело только в противоречии с моими принципами. Поступиться ими я не готов.

Да, наверное, я должен был отказаться от съемок заранее и предвидеть такой сценарий разговора. Или прервать интервью в процессе, когда услышал все, что услышал. Или вообще исчезнуть из кадра – чтобы это интервью не ассоциировалось со мной. Это моя ошибка, признаю ее.

Позже я отсмотрел итог, сверился с первыми впечатлениями – и поставил вопрос о том, что на спортивном канале такой контент выходить не может.

Согласно новым приоритетам «Матча» это безусловная журналистская удача и победа. Категорически с этим не согласен. И не вижу смысла продолжать работу при таких противоречиях», – выступил Арустамян.

  • Журналист работал на канале с его основания в 2015 году.
  • До «Матч ТВ» Арустамян работал на «НТВ-ПЛЮС», «Радио Спорт».
  • У Арустамяна есть собственный ютуб-канал Nobel.

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел Арустамян Нобель
Комментарии (40)
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Krasnodar 123
1629808287
Нобель, ты поступил правильно, но надо было сразу отказаться от такой муры! Но ничего страшного, лучше позже - чем никогда! Ты классный " ЖУРНАЛЮГА" думаю без работы не останешься! УДАЧИ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ !
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Боцман59rus
1629808508
-а до этого ты чем на Матч ТВ занимался? ...нашел видимо место и решил уволиться с пафосом, горе - инсайдер, псевдорепортер)))
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R_a_i_n
1629808924
Что еще ожидать от бомж канала
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NewLife
1629809088
Матч ТВ всеядно. Это сейчас в тренде, кого-то отбрасывают, как иноагента, расчищая пространство для тех, кто заливает дерьмо в уши круглые сутки, а мы лишь наблюдаем деградацию журналистики, как профессии.
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semm
1629811994
Да из Матч ТВ слепили какой то "Шлюх" ТВ - дамочки в мини юбках стали основными спортивными обозревателями - .ули толерантность
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zarsm
1629813031
Красавец. Канделаки ********
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JTherry
1629816196
бывший продюсер шоу «60 минут» на «России» Олег Полунин приступил к работе на «Матч ТВ», будет делать резонансные шоу... клоунада на Матч-ТВ обеспечена...
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Zenit_Zenit
1629816726
Матч ТВ - голимый отстой... Там не спорт, там слюнявые рюшечки от Канделаки... шоб было бохгато и обязательно глянцево... Нет в России спортивного канала. Сборище пустышек во главе с надоевшим своей пустозвонной трескотней Губерниевым
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kosmonaft
1629817584
красавчик хоть один мужиком оказался а так нужно гнать с канала эту тупую шкуру канделаки
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Hektor 84
1629818401
Мужииик! Уважаю! А срач тв во главе с канделакой и с горе комментаторами типа губерниева отстой и помойка!
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