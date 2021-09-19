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  • Казанский – об уходе с «Матч ТВ»: «Не вижу развития в том, что самым ярким эфиром Евро-2020 стала студия с Бузовой»

Казанский – об уходе с «Матч ТВ»: «Не вижу развития в том, что самым ярким эфиром Евро-2020 стала студия с Бузовой»

19 сентября 2021, 11:35
15

Комментатор Денис Казанский объяснил, почему ушел с «Матч ТВ». О решении он объявил на этой неделе.

«Многие мои друзья были не в курсе ухода. Это было не спонтанное решение, оно назревало. Почувствовал, что мастерство превращается в ремесло. А это опасная вещь. С каждым днeм ощущал это сильнее. Если бы я просто комментировал, то взял бы отпуск. Но я же ещe работаю в кадре. Мое представление о том, как должны развиваться я и канал, у нас с «Матч ТВ» расходится. У канала своя политика, и это совершенно нормально.

У нас разный взгляд на вещи. Чтобы не смотреть и поплeвываться, было бы честно уйти. Я всегда был честен перед собой и зрителями. С каждым выпуском программа «Все на Матч», которую я вeл, становилась всe менее спортивной. Мне обидно, что самым ярким эфиром Евро-2020 стала студия с Ольгой Бузовой. Но это не моe, не вижу в этом стратегического развития», – сказал Казанский.

  • Комментатор работал на «Матч ТВ» с 2015 года, с самого основания холдинга.
  • До этого в течение 10 лет Казанский работал комментатором на «НТВ-Плюс».
  • Ранее «Матч ТВ» покинул Нобель Арустамян.

Источник: ютуб-канал «Фабрика футбола»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (15)
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zarsm
1632043927
Верно сказал. Это не спортивный канал. Вот телеканал Спорт хотя бы вспомнить, Россия 2... какая же ощутимая разница
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ArReal
1632045347
Кому ты всрался кроме этого матч тв....
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JTherry
1632046035
"...самым ярким эфиром Евро-2020 стала студия с Ольгой Бузовой" ...а что еще оставалось делать Канделаки, если ее "прокатили" с показом матчей ЧЕ-20... зато Бузову увидели во всей "красе" после приема на грудь 100 грамм коньяка - 19 минут эфирного времени, "неожиданный ход" от Тины Гивиевны...)
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ivany4
1632046199
Так вы же к этому и шли! Вбили себе в голову что вы не заменимы и "пипл все схавает". Как ты думаешь, кому нужен спортивный канал на котором не показывают отечественный спорт, футбол в частности, а просто пересказывают как им это видится? За что боролись с ветряными мельницами...
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filosof sparty
1632047233
Правильно сделал Денис! Чем меньше качественных сотрудников на этом убогом канале, тем быстрее этот распил тв никому не станет нужным. А ведь как громко и амбициозно всё начиналось… Миллиарды текли рекой, лишь бы в стране появился профессиональный, чисто спортивный канал, а на деле желтуха убогая, не способная за бесплатно показать интересный контент. Всё, самое рейтинговое, только за бабло
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plehanov6
1632050612
Наконец-то, ребята, работающие на " матче", начали осознавать в каком гадюшнике они работают!!! На таком СРАНОМ канале, место только таким ********** как губерниев( с его маслеными ************** губками), который сует свой нос туда, где он вообще полный профан! Дебил - одним словом! Вот с такими ********.., матч и останется! Я его(матч тв) уже не смотрю, только из-за этого *********!!!
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777+
1632050841
Ничего не меняется в этом мире, Вот и Казанский вслед за Нобелем "на понижение"! Матч ТВ тихой сапой превращается в Дом-2, Канделаки в Газпром Медиа на "повышение"!!!
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PFC CSKA MOSCOW
1632053842
Никто ведь и не смотрит контент, который готовят на этом недоканале Люди только включают трансляцию футбола (если матч соизволил показать его бесплатно) и выключают по окончании Кому нужны эти телепередачки с Губерниевым?
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Блямба
1632056542
Поздняк метаться. Ара первый был.И лучший. А тебя...,никто и не вспомнит.
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zigbert
1632122690
Изменения в худшую сторону на Матч ТВ не заметить нельзя. Хотя бы тот факт что стало больше показываться фильмов не связанных со спортом.
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