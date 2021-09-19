Казанский – об уходе с «Матч ТВ»: «Не вижу развития в том, что самым ярким эфиром Евро-2020 стала студия с Бузовой»

Комментатор Денис Казанский объяснил, почему ушел с «Матч ТВ». О решении он объявил на этой неделе.

«Многие мои друзья были не в курсе ухода. Это было не спонтанное решение, оно назревало. Почувствовал, что мастерство превращается в ремесло. А это опасная вещь. С каждым днeм ощущал это сильнее. Если бы я просто комментировал, то взял бы отпуск. Но я же ещe работаю в кадре. Мое представление о том, как должны развиваться я и канал, у нас с «Матч ТВ» расходится. У канала своя политика, и это совершенно нормально.

У нас разный взгляд на вещи. Чтобы не смотреть и поплeвываться, было бы честно уйти. Я всегда был честен перед собой и зрителями. С каждым выпуском программа «Все на Матч», которую я вeл, становилась всe менее спортивной. Мне обидно, что самым ярким эфиром Евро-2020 стала студия с Ольгой Бузовой. Но это не моe, не вижу в этом стратегического развития», – сказал Казанский.