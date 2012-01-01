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    Казанский – об уходе с «Матч ТВ»: «Не вижу развития в том, что самым ярким эфиром Евро-2020 стала студия с Бузовой»

    Комментатор Денис Казанский объяснил, почему ушел с «Матч ТВ». О решении он объявил на этой неделе.

    «Многие мои друзья были не в курсе ухода. Это было не спонтанное решение, оно назревало. Почувствовал, что мастерство превращается в ремесло. А это опасная вещь. С каждым днeм ощущал это сильнее. Если бы я просто комментировал, то взял бы отпуск. Но я же ещe работаю в кадре. Мое представление о том, как должны развиваться я и канал, у нас с «Матч ТВ» расходится. У канала своя политика, и это совершенно нормально.

    У нас разный взгляд на вещи. Чтобы не смотреть и поплeвываться, было бы честно уйти. Я всегда был честен перед собой и зрителями. С каждым выпуском программа «Все на Матч», которую я вeл, становилась всe менее спортивной. Мне обидно, что самым ярким эфиром Евро-2020 стала студия с Ольгой Бузовой. Но это не моe, не вижу в этом стратегического развития», – сказал Казанский.

    • Комментатор работал на «Матч ТВ» с 2015 года, с самого основания холдинга.
    • До этого в течение 10 лет Казанский работал комментатором на «НТВ-Плюс».
    • Ранее «Матч ТВ» покинул Нобель Арустамян.

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    Источник: ютуб-канал «Фабрика футбола»

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1128

      zarsm 23 минуты назад

      Верно сказал. Это не спортивный канал. Вот телеканал Спорт хотя бы вспомнить, Россия 2... какая же ощутимая разница

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