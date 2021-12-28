Матыцин – о Fan ID: «Наша цель – обеспечение комфорта и безопасности»

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о введении Fan ID на матчах РПЛ.

«Отказ фанатских организаций получать Fan ID? Когда предлагался законопроект о Fan ID, были проведены многочисленные встречи, в том числе и с представителями организации болельщиков.

Наша цель – обеспечение комфорта и безопасности. Fan ID вступает в силу с 1 июня, сделаем все необходимое с РПЛ и другими федерациями, чтобы минимизировать риски.

Правительство будет утверждать перечень соревнований с этой системой, до этого мы должны будем оснастить стадионы», – сказал Матыцин.

На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.

Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018.

Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

«Призываем не идти на поводу у продажных чиновников». Объединение фанатов «Спартака» «G-7 Ultras» отказалось от оформления Fan ID

Весь фанатский актив «Зенита» отказался от оформления Fan ID