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    Матыцин – о Fan ID: «Наша цель – обеспечение комфорта и безопасности»

    Министр спорта России Олег Матыцин высказался о введении Fan ID на матчах РПЛ.

    «Отказ фанатских организаций получать Fan ID? Когда предлагался законопроект о Fan ID, были проведены многочисленные встречи, в том числе и с представителями организации болельщиков.

    Наша цель – обеспечение комфорта и безопасности. Fan ID вступает в силу с 1 июня, сделаем все необходимое с РПЛ и другими федерациями, чтобы минимизировать риски.

    Правительство будет утверждать перечень соревнований с этой системой, до этого мы должны будем оснастить стадионы», – сказал Матыцин.

    • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
    • Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018.
    • Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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