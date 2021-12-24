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  • «Призываем не идти на поводу у продажных чиновников». Объединение фанатов «Спартака» «G-7 Ultras» отказалось от оформления Fan ID

«Призываем не идти на поводу у продажных чиновников». Объединение фанатов «Спартака» «G-7 Ultras» отказалось от оформления Fan ID

24 декабря 2021, 18:15
17

Еще одно российское объединение болельщиков выразило публичный бойкот паспортам болельщика (Fan ID). Речь идет о «G-7 Ultras» (аудитория в инстаграме – более пяти тысяч подписчиков), поддерживающем «Спартак».

«Вот и произошло то, чего мы все опасались последние несколько лет: с 1 июня 2022 года вводят паспорт болельщика, пресловутый Fan ID. Опираясь на события последних недель, мы как объединение болельщиков «Спартака» хотим сделать заявление.

В связи с карательной политикой устрашения и деиндивидуализации проводимой в отношении «души и сердца» футбола, а именно нас с вами – фанатов, мы заявляем, что единогласно приняли решение не делать Fan ID. Также ни на одном спортивном мероприятии, проводимом с использованием «скам-айди» наши знамëна присутствовать не будут, будь то флаги или баннеры.

При этом мы оставляем за собой право заниматься пропагандой наших цветов и идей за пределами спортивных мероприятий, на которых требуют эту филькину грамоту. Призываем всех активных болельщиков задуматься и не идти на поводу у продажных чиновников, желающих набить свои карманы, а каждому из нас надеть намордник и поводок. Сперва задавят нас, потом возьмутся за вас.

На протяжении 15 лет мы всегда и везде были рядом с командой, но пришло время сделать выбор — прогнуться или остаться верными своим убеждениям. Мы выбираем честь, в первую очередь перед самими собой. Фанат – свободный человек!» – написало «G-7 Ultras».

  • Накануне с аналогичным протестом выступили фанаты «Зенита».
  • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
  • Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

Источник: инстаграм g7_moscow
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (17)
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BRO_football
1640360901
Да кому вы нужны, придурки? Сидите дома и смотрите футбол там.
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zlobny_zenitos
1640361150
Поддерживаю протест.
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Борисыч1
1640363739
Везде, на всех стадиках давным-давно фанов загнали в тесные закутки. А болельщики занимают львиную долю трибун. И не кидают файеры с дымовухами, и не нуждаются в персонализации. К этому и надо идти. Меньше фанов, больше болельщиков.
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Иван Петров 1986
1640363892
Дебилы против! А все настоящие болелы за.
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sochi-2013
1640364648
Наконец то на стадионы пойдут истинные любители футбола!
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Добрый Бобер
1640365095
Красавцы!
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сутулая собака и лисы
1640369067
фанаты - "долой силовой произвол, закрыли женщин и детей на трибуне, а потом отвезли всех в автозаки"! РФС - "хорошо, такого больше не повторится, мы введём fan ID и нарушителей будет легко обнаружить без массовых задержаний". фанаты - "ой, а тут уже не спрячешься за детей и женщин, блин, а, да, это ДЕИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ". лол, такие тупые...
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rash1959
1640370013
1-й вар. Оформил ID - сходил на стадион - поболел-пошумел-помахал (всё в рамках ) - ушёл домой. 2-й вар. Оформил ID - сходил на стадион - поболел-пошумел матом-помахал-запалил файер-поджёг кресло - в кутузку, суд, штраф-срок. Вот эти Ultras хотят и рыбку съесть и в кутузку не сесть. Если ты в рамках болеешь - нечего шарахаться от этого ID. А иначе это угроза для окружающих.
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