«Призываем не идти на поводу у продажных чиновников». Объединение фанатов «Спартака» «G-7 Ultras» отказалось от оформления Fan ID

Еще одно российское объединение болельщиков выразило публичный бойкот паспортам болельщика (Fan ID). Речь идет о «G-7 Ultras» (аудитория в инстаграме – более пяти тысяч подписчиков), поддерживающем «Спартак».

«Вот и произошло то, чего мы все опасались последние несколько лет: с 1 июня 2022 года вводят паспорт болельщика, пресловутый Fan ID. Опираясь на события последних недель, мы как объединение болельщиков «Спартака» хотим сделать заявление.

В связи с карательной политикой устрашения и деиндивидуализации проводимой в отношении «души и сердца» футбола, а именно нас с вами – фанатов, мы заявляем, что единогласно приняли решение не делать Fan ID. Также ни на одном спортивном мероприятии, проводимом с использованием «скам-айди» наши знамëна присутствовать не будут, будь то флаги или баннеры.

При этом мы оставляем за собой право заниматься пропагандой наших цветов и идей за пределами спортивных мероприятий, на которых требуют эту филькину грамоту. Призываем всех активных болельщиков задуматься и не идти на поводу у продажных чиновников, желающих набить свои карманы, а каждому из нас надеть намордник и поводок. Сперва задавят нас, потом возьмутся за вас.

На протяжении 15 лет мы всегда и везде были рядом с командой, но пришло время сделать выбор — прогнуться или остаться верными своим убеждениям. Мы выбираем честь, в первую очередь перед самими собой. Фанат – свободный человек!» – написало «G-7 Ultras».