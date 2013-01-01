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    «Призываем не идти на поводу у продажных чиновников». Объединение фанатов «Спартака» «G-7 Ultras» отказалось от оформления Fan ID

    Еще одно российское объединение болельщиков выразило публичный бойкот паспортам болельщика (Fan ID). Речь идет о «G-7 Ultras» (аудитория в инстаграме – более пяти тысяч подписчиков), поддерживающем «Спартак».

    «Вот и произошло то, чего мы все опасались последние несколько лет: с 1 июня 2022 года вводят паспорт болельщика, пресловутый Fan ID. Опираясь на события последних недель, мы как объединение болельщиков «Спартака» хотим сделать заявление.

    В связи с карательной политикой устрашения и деиндивидуализации проводимой в отношении «души и сердца» футбола, а именно нас с вами – фанатов, мы заявляем, что единогласно приняли решение не делать Fan ID. Также ни на одном спортивном мероприятии, проводимом с использованием «скам-айди» наши знамëна присутствовать не будут, будь то флаги или баннеры.

    При этом мы оставляем за собой право заниматься пропагандой наших цветов и идей за пределами спортивных мероприятий, на которых требуют эту филькину грамоту. Призываем всех активных болельщиков задуматься и не идти на поводу у продажных чиновников, желающих набить свои карманы, а каждому из нас надеть намордник и поводок. Сперва задавят нас, потом возьмутся за вас.

    На протяжении 15 лет мы всегда и везде были рядом с командой, но пришло время сделать выбор — прогнуться или остаться верными своим убеждениям. Мы выбираем честь, в первую очередь перед самими собой. Фанат – свободный человек!» – написало «G-7 Ultras».

    • Накануне с аналогичным протестом выступили фанаты «Зенита».
    • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
    • Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм g7_moscow

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии11
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      Рейтинг: +785

      сутулая собака и лисы 12 минут назад

      фанаты - "долой силовой произвол, закрыли женщин и детей на трибуне, а потом отвезли всех в автозаки"!

      РФС - "хорошо, такого больше не повторится, мы введём fan ID и нарушителей будет легко обнаружить без массовых задержаний".

      фанаты - "ой, а тут уже не спрячешься за детей и женщин, блин, а, да, это ДЕИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ".

      лол, такие тупые...

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      Рейтинг: +5731

      Добрый Бобер 1 час назад

      Красавцы!

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      Рейтинг: +5949

      sochi-2013 1 час назад

      Наконец то на стадионы пойдут истинные любители футбола!

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      Рейтинг: +3143

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Дебилы против! А все настоящие болелы за.

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      Рейтинг: +800

      Борисыч1 1 час назад

      Везде, на всех стадиках давным-давно фанов загнали в тесные закутки. А болельщики занимают львиную долю трибун. И не кидают файеры с дымовухами, и не нуждаются в персонализации. К этому и надо идти. Меньше фанов, больше болельщиков.

      0
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      Рейтинг: +934

      zlobny_zenitos 2 часа назад

      Поддерживаю протест.

      2
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      Рейтинг: +10782

      BRO_football 2 часа назад

      Да кому вы нужны, придурки? Сидите дома и смотрите футбол там.

      0
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      Рейтинг: +934

      zlobny_zenitos > BRO_football 2 часа назад

      Странная реакция у вас сударь. Ландскрона в Питере, G-7 в Москве, это по вашему придурки? Интересно на чем основано ваше утверждение? В лицо то не побоитесь им сказать при встрече? Вы сами то на стадионе были хоть раз?

      3
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      Рейтинг: +1458

      IVANRUS777 > zlobny_zenitos 2 часа назад

      Такие только важно п....ть могут с дивана.

      0
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      Рейтинг: +5949

      sochi-2013 > BRO_football 1 час назад

      ФУТБОЛ им не интересен.

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      Рейтинг: +10782

      BRO_football > zlobny_zenitos 1 час назад

      Они придурки в том плане, что готовы бросить поддерживать свой любимый клуб на стадионе из-за боязни перед каким-то там FAN ID. Позор таким фанатам! Да и ультрас из-за своей манеры боления сами по себе придурки. В лицо бы им это сказал, только они сразу кулаками начнут махать, потому что мозгов в голове не хватит на нормальный адекватный разговор.
      На стадионе был. И даже на ЧМ-2018 FAN ID делал. Какие же тогда прекрасные были матчи - ни одного мудака с зажженым файером не видел. И никто тогда не возмущался, что FAN ID это противозаконно и какое-то там устрашение. К чему весь этот бесполезный протест сейчас, я не понимаю. Протест ради протеста, только для этого, судя по всему. Чтобы в новостях о них написали.

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