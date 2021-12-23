Весь фанатский актив «Зенита» отказался от оформления Fan ID

Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» опубликовало заявление в связи со скорым введением в РПЛ системы Fan ID.
«Движение фанатов «Зенита» в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления Fan ID.
Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.
Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах.
Но навязываемое Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию», – говорится в заявлении «Ландскроны».
- В случае одобрения в Совете Федерации и утверждения президентом закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня 2022 года.
- На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
- Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
Источник: Телеграм-канал «Ландскроны»