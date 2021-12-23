Весь фанатский актив «Зенита» отказался от оформления Fan ID

Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» опубликовало заявление в связи со скорым введением в РПЛ системы Fan ID.

«Движение фанатов «Зенита» в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления Fan ID.

Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.

Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах.

Но навязываемое Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию», – говорится в заявлении «Ландскроны».