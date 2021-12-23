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Весь фанатский актив «Зенита» отказался от оформления Fan ID

23 декабря 2021, 23:02
27

Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» опубликовало заявление в связи со скорым введением в РПЛ системы Fan ID.

«Движение фанатов «Зенита» в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления Fan ID.

Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.

Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах.

Но навязываемое Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию», – говорится в заявлении «Ландскроны».

  • В случае одобрения в Совете Федерации и утверждения президентом закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня 2022 года.
  • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
  • Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

Источник: Телеграм-канал «Ландскроны»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (27)
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вальтер79
1640290049
окончательно фляга свистанула у рфс решили окончательно добить наш футбол который и так уже в положении лежа
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general.lizyukov
1640293393
Атмосфера праздника? ))) Вы серьезно? Мат-перемат, файеры, драки - это что за праздник? Даже 2-го августа такого не бывает.
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paracetamol
1640298711
Без этого му.дачья спокойнее будет!
Ответить
R_a_i_n
1640322643
Вот где молодцы, там молодцы. Огорчает, что акция ни к чему не приведет. Идёт тотальная цифровизация населения, которая обороты будет только набирать. В скором времени face-id. по всеместно нас ожидает.
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mamba9090909
1640324998
Без файеров и матерных кричалок воздух на стадионах станет чище.
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neveldomha
1640327110
А каким макаром этот фанайди повлияет на свободу болельщиков? Хотелось бы услышать от актива четкие пояснения по этому мероприятию. А то очередное "нас чипируют" кроме смеха ничего не вызывае. Вас чипанули, когда появился интернет в ваших смартфонах. Чего же вы их не выкидывает?
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portero
1640328218
Поменяют активистов... и так на фанатов все данные имеются при покупке абонента в фан сектор.... Реально портфель с картами скоро придется таскать с собой...
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Добрый Бобер
1640329011
Молодцы, парни!
Ответить
vladimir-7
1640334963
Справедливое и своевременное заявление объединения – лидера болельщиков Зенита, посмотрим, как отреагируют объединения других клубов. Цифровая система ID – продолжение, начавшихся похорон и поминок футбола, это ПОКА футбола.
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zlobny_zenitos
1640361105
Поддерживаю протест
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