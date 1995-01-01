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    Весь фанатский актив «Зенита» отказался от оформления Fan ID

    Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» опубликовало заявление в связи со скорым введением в РПЛ системы Fan ID.

    «Движение фанатов «Зенита» в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления Fan ID.

    Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.

    Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах.

    Но навязываемое Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию», – говорится в заявлении «Ландскроны».

    • В случае одобрения в Совете Федерации и утверждения президентом закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня 2022 года.
    • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
    • Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

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    Источник: Телеграм-канал «Ландскроны»

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    Сегодня, 23:02
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6611

      Томик 31 минуту назад

      О боже, как теперь жить без фанатского актива "Зенита"! "Репрессии", "превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию"- какие чудесные слова! Причём тут футбол? Боятся, что каждого, кто пронесет файер учтут и на списки заднепроходцев можно будет посмотреть любому? А есть у них какие-нибудь адекватные причины, по которым им не нравится введение Fan ID? Я бы тоже хотел об этом узнать и обсудить.

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      Рейтинг: +612

      вальтер79 47 минут назад

      окончательно фляга свистанула у рфс решили окончательно добить наш футбол который и так уже в положении лежа

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      Рейтинг: +4201

      FENIX-SL 50 минут назад

      ого
      получается как бы там не ненавидели Зенит, фанаты у этого клуба самые мозговитые
      поскольку главное это сплоченность

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      Рейтинг: +141

      evgeniy.slam > FENIX-SL 29 минут назад

      Ну сложнее ребятам теперь будет фаеры жечь. Но цель то поддержать команду, не так ведь? Ведь главное быть рядом с командой и поддержать шумом, эмоциями и т.д. Аргументов ведь нет обоснованных, чем так сильно мешает фан ID. А тут возмущения по какому поводу?. Очевидно. Посмотрите как смотрят футбол в Англии

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      Рейтинг: +4201

      FENIX-SL > evgeniy.slam 23 минуты назад

      неее
      я то вообще не против этих айди
      и я против фаеров

      удивился я сплоченности действий людей
      первая подвижка есть
      авось когда нибудь народ осознает что их кормят говном..называя это футболом..и перестанут ходить на стадионы и покупать трансляции рпл
      тем самым дав понять руководству, что пора что то менять, менять не в худшую сторону
      просто сделав лимит нормальным, как и зарплаты - появится футбол и вернется к нему интерес

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